海巡署破獲史上最大毒田　794株大麻高度超過200公分

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）海巡署台東查緝隊昨(12)日宣布破獲台灣史上最大的大麻田，張姓嫌犯承租一甲地的荖葉園，種植794株大麻，每株都長到200公分左右，宛如「大麻林」，市價超過2億元。

花蓮高分檢檢察長張清雲表示，之前查獲的大麻植株多60到70公分，很少有這麼高大，現已值採收階段，若流出市面危害嚴重，所幸被及時破獲。

中央社昨(12)日報導，海巡署偵防分署台東查緝隊日前接獲線報，台東市豐原大橋下的荖葉園傳出特殊香味。查緝隊員佯裝農夫在附近觀察，察覺荖葉園飄出的味道類似大麻。

園內每株大麻都長到200公分左右，比偵查隊員還高，宛若一片「大麻林」。中央社

海巡署經過多方蒐證和跟蹤栽種人員後，與台東縣警察局刑警大隊、高雄市警察局鼓山分局成立專案小組，分析近年來大麻製毒工廠資料，報請台東地檢署指揮偵辦。

12月3日專案小組動員數十人前往栽種的荖葉園攻堅，張姓嫌犯正在田裡施肥，專案小組被眼前的場面嚇一跳，有人直呼「這簡直是大麻林」、「從未看過長這麼高的大麻」。

據悉嫌犯以種植荖葉名義租用農地，一甲地只有四周種上掩護用的香蕉，其他全都種大麻，幾乎每株都超過200公分，總共794株，專案人員將它們連根拔起，帶回查緝隊。

台灣高等檢察署檢察長王添盛、花蓮高分檢檢察長張清雲、台東地檢署檢察長王文德、昨(12)日下午專程陪同海巡署召開破案記者會，首次看到這麼多、這麼高的大麻，與會人員均大開眼界。

高等檢察署檢察長王添盛說，這次查獲的大麻田，「空前龐大」。大麻對人體健康影響很大，屬於二級毒品，會是台灣將來的隱憂，如混在農田中，不好查緝，也希望民眾能多加留意，周遭的農田是否有藏著大麻。

偵查隊長高傳勝說，這些大麻已經準備採收，總共有794株，每株可乾燥收成300克的大麻葉，以每公克1000元計算，市值高達新台幣2.3億元。張姓嫌犯供稱，半年前向台東荖葉農租地，種了約4個月就長這麼高。

中時報導，嫌犯特別購置大型烘乾機，使用低溫貨卡運送，種植、烘乾、物流一貫作業，有如一家農特產製造廠。

台灣高檢署檢察長王添盛（左）12日出席破案記者會，了解相關經過。中央社