吳寶春獲世界冠軍毫無感恩之心 烘焙界：忘恩負義的傢伙

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）台灣知名麵包師傅吳寶春因自稱來自「中國台灣」、支持九二共識而引發軒然大波，近日有烘焙界人士跳出來批評，指吳寶春忘恩負義，對曾經助他登上世界冠軍的團體毫無感恩之心。

自由時報報導，臉書專頁「文青別鬼扯」版主劉志偉11日在臉書披露，吳寶春雖享台灣之光美譽，烘焙界卻對其成就嗤之以鼻。「當初他獲得『路易樂斯福世界盃麵包大賽』（Coupe Louise Lesaffre）個人賽冠軍，馬上被捧為台灣之光。你想想看，一個不產小麥的地方居然能誕生出世界麵包冠軍。」然而，「他從頭到尾都沒感謝過一大群默默支持協助他、把他推向世界冠軍的幕後功臣。」

據報導，穀研所前所長盧訓也親自在其臉書貼文，提到當年吳寶春參加世界麵包大賽時，包括穀研所、糕餅公會、麵粉公會在內的各大團體皆鼎力襄助，榖研所甚至在他比賽前，延請最優秀的麵包老師為他進行為期4週的無償特訓。然而，吳寶春榮獲世界冠軍後，卻對這三個團體隻字未提，毫無感恩之心，讓這些默默支持他的人士感到相當心寒。

盧訓並透露，某次行政院長曾想邀請吳寶春出席行銷台灣點心之活動，吳寶春卻以「沒有給錢，不和院長合影做宣傳」作為回應。盧訓大嘆，吳寶春讓他看到了「什麼叫唯利是圖」，「完全是一個愛錢沒有原則的投機分子」。