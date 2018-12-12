〈時評〉萬物之靈與文化複製

大多數人都理所當然地認為人是「萬物之靈」，是地球上獨特的生物。但長久以來，真正研究這方面的學者對這個說法卻顯得欲言又止，深怕被貼上標籤，說他們附和某些宗教的教義。然而，近來科學跨領域的研究數據都言之鑿鑿：人類確實是「萬物之靈」。

簡言之，人類之所以成為萬物之靈，主要是他們能夠由他人獲取知識和經驗，據此發明許多巧妙的方法，來解決生活上的諸多挑戰。這是人類的一種「文化」。依照科學上的說法，「文化」是人類社會成員共享知識和經驗所建立的各種共同行為模式。這種文化得以使人類義無反顧地從事永無止境的「複製」和「創新」－－「複製」他人的知識和經驗，然後將這些知識加以提升。這是人類成功之道。

然而，一個成功的「複製」不僅在量的多寡，而且在質的提升；易言之，「複製」的內容必須精確，「複製」的過程必須有效率。同樣是靈長類生物，猩猩們也有「複製」的文化；例如，他們會彼此學習，利用細的枝條伸入蟻穴中，把白蟻釣出來吃。但是為什麼牠們造不出一部汽車或手機？關鍵在於牠們複製知識或經驗的內容並不精確，複製的過程也缺乏效率。因此牠們的文化內容無法累積，文化的複雜性和多樣性永遠停留在同一個水平。

我們人類的先祖們如何突破這個藩籬，懂得作精確的、有效率的知識傳遞，進而造就人類成為萬物之靈，至今仍是個謎。但是科學研究顯示，精確和有效地複製他人成功的經驗，是人類文化不斷演化、不斷進步的原動力。

回顧近代歷史，在十九世紀六十年代，亞洲的清帝國和日本，由於受西方武力和文化的衝擊，不約而同展開西化改革。在清帝國稱為「洋務運動」，在日本稱為「明治維新」。這兩個西化改革運動的成敗在1895年有了答案。在這一年，清帝國和日本爆發甲午戰爭，清帝國慘敗給日本，其重點改革項目北洋艦隊全軍覆沒，洋務運動就此結束，宣告失敗。

顧名思義，「洋務運動」就是要將西洋的那一套東西移植過來，也就是上面所說的文化「複製」過程；而一個成功的複製必須要精確、有效率。可是當時清廷的洋務官員卻沒有這個觀念，他們只想「師夷長技以制夷」，而不知道文化的移植是要全面的，包括科學、藝術、社會制度、以及價值觀等等，而不是只「師夷長技」就可竟其功。

為了替這種炒短線式的作法建立理論基礎，他們提出所謂「中學為體西學為用」的說法；這種論調本身就存在著根本的矛盾，因為「體」與「用」本來就是一體的兩面，無法切割的。也就是說，中學有中學本身的體與用，西學有西學本身的體與用，他們硬要把西學的「用」移植到中學的「體」上。他們企圖以切割下來的西學的「用」來維護中學虛偽的「體」的顏面。這樣的文化移植或複製當然是不精確的，注定是不會成功的。

今日的台灣雖然不能完全拿清末的情況來相比擬，但是仍舊存在許多問題亟待解決或改進，諸如科學、技術、藝術、社會制度、以及價值觀等等各方面，我們認為有必要再來一次所謂的「洋務運動」。但是這次的「洋務運動」絕不可再陷入清末「中學為體西學為用」的謬論，庶幾才有成功的希望；我們期待的是一個真正的文化「複製」－一個精確又有效率的文化「複製」。