誠品行旅【迷鹿耶誕 Meet My Deer】耶誕響宴

eslite hotel誠品行旅在今年耶誕節特別以「迷鹿耶誕Meet My Deer」為主題，期許旅人們能在麋鹿的引路中遇見誠品行旅，並與最親愛的人共度耶誕假期。

耶誕餐是凝聚情感與傳遞幸福的最佳時刻，在迎接佳節到來期間誠品行旅推出耶誕饗宴，一樓The Chapter Café 自12月22日起至25日止推出「耶誕迷歡聚分享餐」，提供雙人、四人及六人的多重選擇，24、25日則限於晚間時段供應，每套NT$2480+10%起，雙人分享餐可享主菜三選二，四人餐則可一次品嚐到「香料豬戰斧佐培根孢子甘藍」、「法式爐烤鮭魚佐茴香奶油」及「脆皮油封鴨腿佐松露薯條」的絕妙美味，六人餐主菜更包含了香氣及份量十足的「爐烤美國香料芥末籽帶骨肋眼48oz」，每套均搭附耶誕花園沙拉、湯品、精選氣泡酒及極富視覺享受的主廚特製甜點「火焰耶誕烤布丁」，除此之外享用耶誕分享餐另加碼贈送一道特別獻禮「耶誕堅果填料烤全雞」，讓旅人朋友們能夠在佳節期間盡享繽紛豐盛美饌。

位於二樓的In Between之間餐廳則在12月22日至25日的午、晚餐時段為旅人饕客獻上「親愛的耶誕饗宴」，此外享用耶誕餐每人還有機會抽中主廚推薦雙人套餐等驚喜好禮！耶誕套餐價位每人NT$2999+10%，雙人海陸套餐NT$5899+10%，每套包含兩道精緻前菜、湯品、主菜、餐後甜點與咖啡或茶任選。主菜共推出五款精選菜式，除了深受老饕喜愛的經典之作「乾式熟成頂級肋眼牛排」、「爐烤國王鮭魚」之外，「爐烤櫻桃鴨胸」、「迷迭香春雞」、「爐烤波士頓龍蝦」也是廣受旅人青睞的美味之選；雙人海陸套餐則由大明蝦、蒜味扇貝與頂級紐約客牛排共同譜出耶誕最華麗篇章。

走在松山文創園區裡的綠色小徑，望向飯店北面就能看見數隻散發著溫暖光芒的耶誕麋鹿，栩栩如生地在木棧道上坐落著，為熙攘往來的旅人貼心引路，進入飯店後隨處可見由手工打造的精靈系耶誕小樹，彷彿可聽見小精靈們藏在樹叢中呢喃細語，為旅人送上溫馨祝福；同時在一樓大廳書坊還展出了耶誕微型小屋，以手作方式展現飯店裡的美麗風景，增添人文感的文創趣味，並期待著旅人來發掘。品味耶誕饗宴伴隨優雅書香及窗外美景綠地，視覺味覺的雙重享受，邀請旅人朋友感受獨有的人文耶誕味！