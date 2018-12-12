匈牙利國寶「綿羊豬」 台北福華冬季限定登場

台北福華大飯店也吃得到世界級美食！2018/12/1～2019/2/28，匈牙利皇室級美食「綿羊豬」驚喜限定登場！來自匈牙利的國寶「綿羊豬」，號稱豬肉界A5級和牛，為世界上最肥美的豬品種之一，油脂中含有豐富的OMEGA 3、6，是營養與健康兼具的高品質食材，肉質鮮甜Q彈，一口咬下綿密有嚼勁、香氣十足。

今年冬天，台北福華大飯店各餐廳隆重推出多道綿羊豬料理，包括「江南春」匈牙利綿羊豬雙拼鍋物，「麗香苑」匈牙利綿羊豬里肌野菇捲套餐，「珍珠坊」香烤蜜汁匈牙利綿羊豬五花、香煎匈牙利綿羊豬里肌，以及「蓬萊邨」炙燒匈牙利綿羊豬肉串雙拼；以各種創新的料理手法，帶出綿羊豬真實的天然美味，呈現最高貴的頂級饗宴。

江南春 匈牙利綿羊豬雙拼鍋物 精選兩種不同部位的珍貴綿羊豬，分別為薄片里肌肉與油而不膩的五花肉，入鍋汆燙品嚐食材的天然美味，再加上新鮮蔬菜及香醇湯頭，是冷冽冬天中必嚐的鍋物首選。

麗香苑 匈牙利綿羊豬里肌野菇捲套餐 為呈現綿羊豬原始的鮮嫩口感，特別選用里肌肉切片，捲入烘烤後的甜脆蔬菜，享受無加工的自然風味；套餐佐上健康的紅藜麥燉飯與新鮮時蔬，吃得健康無負擔。

珍珠坊 香烤蜜汁匈牙利綿羊豬五花 取油脂豐富的綿羊豬五花，以燒烤手法去除過多油花使其不膩口，並於過程中加入麥芽糖，增添外皮香氣同時讓色澤更美，入口彷彿叉燒肉的食感，卻有綿羊豬的Q彈，搭配莎莎醬食用更添美味。

香煎匈牙利綿羊豬里肌：使用綿羊豬里肌肉片，先以胡椒、鹽、蒜醃製一晚入味，料理時將其煎至兩面焦香後，放入烤箱以慢火烤製，保留綿羊豬特有的軟嫩、鮮甜口感，色香味俱全。

蓬萊邨 炙燒匈牙利綿羊豬肉串雙拼 以高溫炙烤方式帶出綿羊豬的口感及香氣，料理過程逼出多餘油脂，爽口鮮嫩不油膩，搭配宜蘭在地三星蔥與化應梅包裹其中，增添不同風味。

還在煩惱年末大餐要吃什麼嗎？快來台北福華大飯店就對了！從匈牙利進口的原汁原味國寶級「綿羊豬」食材，加上各種創新的料理手法，無論是精緻鍋物、香煎里肌或燉飯套餐通通有，即刻預約頂級料理犒賞自己！

2018/12/1～2019/2/28期間限定，訂位請洽：（02）2700-2323轉各餐廳。