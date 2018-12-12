Gucci藝術牆畫師顏振發 職人精神獲台南卓越市民獎

（台灣英文新聞 / 藝文組 綜合報導）國寶級電影看板畫師顏振發，職人精神獲享譽國際，台南市議會今（12）日決議，將頒予卓越市民榮譽，彰顯其對文化藝術的貢獻。

今年65歲的顏振發，是台灣碩果僅存的少數電影看板畫師，他18歲入行，歷經最風光的時代，卻在產業轉型、數位印刷的衝擊下遭逢生計考驗，這項藝術也面臨失傳危機。

這些年來，顏振發的手繪技藝頗受國際好評，近來他與精品古馳合作，為「古馳藝術牆」（Gucci Art Wall）計畫獻藝，在台北永康街一幢民宅牆上繪製了古馳包與標誌，成為全球第6面古馳藝術牆。

ELLE報導，顏振發分享製作過程時表示，牆上同心圓圖案是一大考驗。國外多用投影方式繪製，但他爬在鷹架上，無法倒退檢視到底圓不圓，一切只能靠經驗與磨練半世紀的功夫底子。

中央社指出，BBC今年以專文報導顏振發的故事；2016年，他的動畫片「動物方城市」作品在美國論壇reddit引起討論；美聯社也曾於2013年對他進行專訪，是他的堅持讓台南老戲院仍保有舊時看電影的情懷。

台南市政府表示，出生於台南下營的顏振發，啟蒙師傅是台灣畫壇前輩郭柏川的學生陳峰永。18歲成為學徒至今，顏振發已畫過數千幅電影看板。他無私推廣手繪電影看板技藝，深耕文化藝術，足堪表揚。

據報導，為了不讓這項技藝失傳，顏振發與全美戲院合作推出「全美今日戲院手繪看板文創研習營」，培養接班人，4年來已吸引約400人次前來學畫，其中不乏日本、香港與新加坡人。

顏振發筆下的「與神同行」演員河正宇（圖／全美今日戲院手繪看板文創研習營）