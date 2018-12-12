標普道瓊斯將納入A股 資金火熱助攻

A股再添利多！繼今年A股陸續被MSCI、富時羅素等國際知名指數納入後，標普道瓊斯也跟進宣布將A股納入。富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示，未來增量資金入市可期，加上理財新規落地、股指期貨交易標準鬆綁，可望提高A股流動、活絡A股交易，隨著政策題材利多釋放下，建議手上有A股部位者續抱，若沒有部位者，可分批布局。

標普道瓊斯於台灣時間12月6日公布2018年度市場分類評審結果，宣布將A股納入全球指數體系，分類級別為新興市場，從2019年9月23日開盤前生效，納入因數為具體A股標的可投資市值的25%。粘瑞益指出，此次納入A股的是全球指數體系中的道瓊斯全球指數等6檔指數，標普道瓊斯預計於本（12）月31日，將公布初步納入的具體標的名單，2019年9月6日將再次公布具體標的調整名單，納入結果將於2019年9月23日正式生效。

在此之前，今年6月A股被正式納入MSCI新興市場指數，9月A股占MSCI新興市場指數的權重提高到5%；9月富時羅素亦宣布A股納入全球指數體系，未來預計第一階段實施完成後，A股在富時新興市場指數權重為5.5%。粘瑞益進一步指出，MSCI亦研擬調高A股在MSCI指數權重，2019年8月將 A 股納入因數由5%提升至20%，未來預計分兩階段實施，屆時A股佔MSCI新興市場指數權重將提升至2.8%，時程規劃如下：第一：2019年5月明晟半年度指數評估審議，和2019年8月的季度指數評估審議；第二：2019年5月深圳創業板指將加入符合條件的證券交易所分部清單；第三：2020年5月將增加中國A股中盤股證券，納入因數為20%。此為A股之國際化大躍進，大大擴展A股視野。

此外，銀保監會本（12）月2日發布《商業銀行理財子公司管理辦法》，針對公募理財產品投資股票和銷售起點方面，在前期已允許銀行私募理財產品直接投資股票，以及公募理財產品通過公募基金間接投資股票的基礎上，進一步允許理財子公司發行的公募理財產品直接投資股票，粘瑞益認為，此舉將為A股市場帶來不少增量資金。截至今年10月底，銀行非保本理財產品餘額達22.43兆人民幣，資金行情可期。

另外，中國金融期貨交易所也宣布，自本（12）月3日起調整三項股指期貨交易標準，未來透過股指期貨交易標準鬆綁，資金入市將提高股市的流動性，A股後市行情不看淡。

因此，粘瑞益建議，可分批進場逢低布局A股，掌握長線行情，投資人不妨持續關注追蹤上証180指數的富邦上証(股票代號：006205)，該ETF成分股為上海證交所最具代表性的180檔股票，藍籌、金融類股為主，亦可關注追蹤深100指數的富邦深100(股票代號：00639)，其成分股為追蹤深圳交易所掛牌市值前100大股票，主要為中小、創新企業，代表中國新經濟的轉型方向，兩者皆是布局A股不可或缺的首選。