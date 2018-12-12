聖誕之城槍擊喋血　法政府以恐攻處理

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）有「聖誕之城」之稱的法國都市史特拉斯堡在昨(11)日晚間8點發生槍擊事件，一名歹徒持槍進入當地極富盛名的聖誕市集掃射，造成至少2人死亡、12人受傷，其中傷者傷勢致命，仍在搶救當中。另外法籍摩洛哥裔槍手仍在逃。

警方鎖定了一名在當地出生的29歲嫌犯Cherif Chekatt，正全力追緝當中，法國電視台BFM TV報導指出，事實上，這位法國籍、摩洛哥移民第二代的嫌犯，早已因搶劫、持械被列為重點注意對象，昨日早晨警方曾突襲其住處進行逮捕行動，然而該處早已人去樓空，只發現數枚手榴彈，當晚就發生了攻擊。

內政部長卡斯塔納(Christophe Castaner)表示，槍手曾與在附近巡邏的部隊兩次交火，中彈後下落不明，目前已指示相關部門以恐怖攻擊處理，攻擊發生地點由於鄰近歐洲議會，附近也被警方封鎖，民眾則被疏散進入周遭的店家，由於該城緊鄰德國邊境，萊茵河對岸的德國警方也增強了警備。

史特拉斯堡在攻擊後下令全市禁止遊行與示威，以讓執法機關能夠全力尋找嫌犯，超過350名警察和國家憲兵已被佈署在街頭，當局並出動了包括黑豹特勤隊(RAID)和反幫派旅(BRI)等特種警察，配合因哨兵計畫(Operation Sentinel)布防在當地的正規軍進行搜索。

現階段，法國政府已經宣布全國進入緊急狀態，並加強邊境巡邏和控管，聖誕市集被暫時關閉，未來如果重新開始營業勢必會加強檢查。

英國情報部門的前幹員告訴RT News，一國的安全部隊必須時刻保持警戒，不過在黃背心的動亂之下，一些有心人士就有機可乘，趁機製造類似的恐慌；長期監控極端組織的美國網站則說，雖然目前沒有任何組織出面承認攻擊，不過一些伊斯蘭國的支持者有舉辦慶祝活動。