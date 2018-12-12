侯寬仁查馬英九遭算帳？ 監委陳師孟列四大疑點

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）檢察官侯寬仁曾因偵辦「馬英九特別費案」而遭到行政懲處，監察委員陳師孟立案調查，經過9個月的調查，今（12）日通過此調查報告。陳師孟表示，該行政懲處案有四大疑點，其中包括時任法務部長王清峰在時任總統馬英九的簡報批示後，對此行政違失案處理態度丕變。

監察院指出，歷經近9個月之蒐證，陸續約詢臺高檢檢察官侯寬仁、法務部檢察司專門委員李貞慧、最高檢檢察官郭文東、蔡瑞宗、法務部前政務次長陳守煌，另法務部前部長王清峰亦於民國99年11月14日提供本院書面說明，全案業調查竣事，調查報告於今(12)日經司法獄政委員會審查通過。

陳師孟委員指出，人事懲處案件有無「秋後算帳」情節，本即難以從既存事證查明，本案雖綜整出侯寬仁檢察官於99年間遭行政懲處案之四大疑點，但因正副總統並非屬本院監察職權行使之對象，且本案又不以追究案關人員行政責失為目的，因此本於對「真相」負責之態度，將本案來龍去脈理清並公布，俾供國人與歷史公斷。

陳師孟調查意見所指出之侯寬仁懲處案四大疑點摘要如下：

疑點一：法務部於99年1月26日收到總統馬英九親批要求王清峰部長「一閱並說明」之剪報後，對查究侯寬仁檢察官偵辦其市長特別費案行政違失一節，前後態度丕變。

疑點二：本案臺高檢考績會經審議後，原係作成對侯寬仁「不予議處」之決議，惟該決議嗣復迭經該署檢察長提起復議、法務部要求再予查明，及嗣更另以一舉羅列3案之方式，再度去函臺高檢要求懲處等節，致該署於99年3月5日至8月17日前後僅約5個半月之期間，即就侯案密集進行了多達5次之考績會審議，終作成對侯寬仁「發命令使之注意」處分之決議，明顯逸出行政究責之常態。

疑點三：本件臺高檢考績會既對馬英九特別費筆錄案，決議予以「發命令使之注意」之處分；惟該懲處案嗣迭經法務部檢察司及檢察官人事審議委員會層層修改，最終仍作成相對於他案較重之懲處，遭申誡一次。本件除無會議討論過程之紀錄外，案關人員多以不復記憶為辭，致難以窺知系爭懲度衡酌或調整之理由。

疑點四：本案馬英九於民國97年5月20日就任第12任總統後，侯寬仁檢察官該年度之考績即考列乙等；嗣99年間馬總統以陳長文律師之讀者投書剪報，要求法務部長「一閱並說明」，侯寬仁當年度雖曾另獲記1大功之獎勵，年度考績卻再次乙等。

（圖片來源：監察院）