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侯寬仁查馬英九遭算帳？ 監委陳師孟列四大疑點

By 施家恩,台灣英文新聞
2018/12/12 17:30
監察委員陳師孟（圖）12日下午在監察院召開記者會說明前北檢檢察官侯寬仁偵辦馬英九特別費案事後遭議處一案。

監察委員陳師孟（圖）12日下午在監察院召開記者會說明前北檢檢察官侯寬仁偵辦馬英九特別費案事後遭議處一案。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）檢察官侯寬仁曾因偵辦「馬英九特別費案」而遭到行政懲處，監察委員陳師孟立案調查，經過9個月的調查，今（12）日通過此調查報告。陳師孟表示，該行政懲處案有四大疑點，其中包括時任法務部長王清峰在時任總統馬英九的簡報批示後，對此行政違失案處理態度丕變。

監察院指出，歷經近9個月之蒐證，陸續約詢臺高檢檢察官侯寬仁、法務部檢察司專門委員李貞慧、最高檢檢察官郭文東、蔡瑞宗、法務部前政務次長陳守煌，另法務部前部長王清峰亦於民國99年11月14日提供本院書面說明，全案業調查竣事，調查報告於今(12)日經司法獄政委員會審查通過。

陳師孟委員指出，人事懲處案件有無「秋後算帳」情節，本即難以從既存事證查明，本案雖綜整出侯寬仁檢察官於99年間遭行政懲處案之四大疑點，但因正副總統並非屬本院監察職權行使之對象，且本案又不以追究案關人員行政責失為目的，因此本於對「真相」負責之態度，將本案來龍去脈理清並公布，俾供國人與歷史公斷。

陳師孟調查意見所指出之侯寬仁懲處案四大疑點摘要如下：

疑點一：法務部於99年1月26日收到總統馬英九親批要求王清峰部長「一閱並說明」之剪報後，對查究侯寬仁檢察官偵辦其市長特別費案行政違失一節，前後態度丕變。

疑點二：本案臺高檢考績會經審議後，原係作成對侯寬仁「不予議處」之決議，惟該決議嗣復迭經該署檢察長提起復議、法務部要求再予查明，及嗣更另以一舉羅列3案之方式，再度去函臺高檢要求懲處等節，致該署於99年3月5日至8月17日前後僅約5個半月之期間，即就侯案密集進行了多達5次之考績會審議，終作成對侯寬仁「發命令使之注意」處分之決議，明顯逸出行政究責之常態。

疑點三：本件臺高檢考績會既對馬英九特別費筆錄案，決議予以「發命令使之注意」之處分；惟該懲處案嗣迭經法務部檢察司及檢察官人事審議委員會層層修改，最終仍作成相對於他案較重之懲處，遭申誡一次。本件除無會議討論過程之紀錄外，案關人員多以不復記憶為辭，致難以窺知系爭懲度衡酌或調整之理由。

疑點四：本案馬英九於民國97年5月20日就任第12任總統後，侯寬仁檢察官該年度之考績即考列乙等；嗣99年間馬總統以陳長文律師之讀者投書剪報，要求法務部長「一閱並說明」，侯寬仁當年度雖曾另獲記1大功之獎勵，年度考績卻再次乙等。

（圖片來源：監察院）
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