被指虧待員工 吳寶春店經理：公司福利不差

（中央社記者程啟峰高雄12日電）前環保署副署長詹順貴臉書貼文指吳寶春給薪虧待有經驗的麵包師傅，「吳寶春麥方店-高雄店」經理施政喬今天出面說，公司福利不差。

施政喬下午在「吳寶春麥方店-高雄店」店前受訪說，來店麵包師傅即使有經驗，由於還需要磨合，起薪及工作都是「從零開始」，22K起薪是今年初的事，今年年中後已調至26K至28K起薪，新進員工進來3個月後會依表現調薪，目前國內共有420多名員工，平均薪資33K。

他又說，店內生產線員工分為技術員、組長及主管，工時都符合勞基法，員工會依公司工作量需求加班，加班員工可選擇補假或領加班費。公司另有績效獎金、三節獎金，還供餐並附水果，員工在公司內吃麵包都免費，還有咖啡可喝，福利不差。

他指出，高雄店的人有40多人，在一般麵包店的員工人數算是多的。

施政喬說，他在烘焙業19年，他之前在國外工作薪水較國內高，後來因認同吳寶春的創業理念及精神，返台幫忙吳寶春，雖然薪水比國外差，但學到的東西不是用錢可以衡量的；現在的薪水已比原工作高，他也很滿意。

施政喬表示，目前店內生意持平，未受影響。

吳寶春10日在「吳寶春麥方店-高雄店」官方臉書發布聲明自己來自中國台灣說法引發爭議，高雄市當選人韓國瑜11日挺身幫吳寶春解圍。高雄店今天營運正常，來店消費的民眾也大排長龍。（編輯：吳佳穎）1071212