又有非洲豬瘟肉品自中帶入境　防檢局首發防疫簡訊

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）儘管台灣農業檢疫與海關單位勸導數月並提高罰金，仍有台灣與中國旅客從非洲豬瘟疫區中國攜入豬肉製品，近日分別從台灣旅客攜入的臘腸、與中國遊客客攜入的紅腸中，驗出非洲豬瘟病毒，兩人均已開罰。

防檢局也首次以災防告警廣播服務訊息系統，發送簡訊至國人手機，提醒防範非洲豬瘟。

農委會今天召開「防範非洲豬瘟強化措施及執行情形」記者會，公布首次從旅客攜入意圖闖關的中國肉製品中驗出非洲豬瘟病毒2件，分別是12月1日台灣籍旅客從重慶帶回豬肉臘腸、12月2日中國旅客從哈爾濱攜入的豬肉紅腸，已不分國籍開罰新台幣1.5萬元。

農委會防檢局局長馮海東說，為了防堵非洲豬瘟病毒入侵衝擊總產值逾新台幣千億元的養豬產業，除了加強把關旅客回國帶回的行李，不讓疫區肉製品入境，8月起也從機場、港口的旅客沒入及現場農產品棄置箱的中國豬肉製品採樣檢驗，了解是否有非洲豬瘟病毒。

為提高人民防疫意識，避免旅客觸法從而衝擊台灣千億元養豬產業，防檢局也首次以災防告警廣播服務訊息系統，發送簡訊至國人手機，提醒防範非洲豬瘟。

不過，防檢局12日針對兩家國內媒體報導發表聲明，指非洲豬瘟適用災防法，動物傳染病防治條例修法提高違反者罰則在立院已經三讀通過，提醒民眾防疫並無不妥，鄭重呼籲媒體勿刻意扭曲。

防檢局說明，非洲豬瘟是適用災害防救法第二條範圍內之動物疫災，一旦發生也要比照風災水災成立中央災害應變中心，且一旦爆發，災害影響層面恐不下於風災水災，政府採用防災告警訊息提醒國人，適法性沒有問題。

其次，針對聯合報批評新法尚未公告實施，中國時報批評政府發布假新聞乙事，防檢局回應，動物傳染病防治條例第45條之一修正，提高違反者罰款額度上限提高到一百萬，該法已經立法院三讀通過，總統近日就會公布實施，政府提前告知民眾裁罰將會提高，並無不妥。