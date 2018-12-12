能搭上雙11光棍節的風潮嗎?還是優惠沒搶夠?美麗信花園酒店新一波1212旋風，讓嘉賓年終吃到飽嘟嘟，享受優惠美食狂潮的年終最後一波超值優惠！

12月12日(三)起至12月28日(五)止，雨林餐廳限時近7.7折特別推出【1212年終飽典】活動，平日午間雙人行只要NT$1,212+10% (原價NT$1560+10%)，冬季極致食補料理就能無限吃到飽。延續雙11超值購物的感動，要讓各位嘉賓在與親友一同展現購物戰鬥力後，荷包能夠使用特惠價格，輕鬆享用五星美食吃到飽並歡聚分享戰利品；此時不跟上美麗信年終美食優惠狂潮更待何時?

美麗信一樓雨林繽紛百匯自助餐廳，冬季全新餐飲【野人食補】美食饗宴，敬邀各位美食饕客一同無限享用。豐富菜色除了各式特色食補料理如:花椒蟹肉老菜脯燉飯、青蒜木耳炒鹿柳、西漢紅燒羊肉爐、桂圓荷蘭醬焗扇貝、養生紅麴燉豬腳等，還包括現切爐烤頂級美國牛排、日式燒烤紅藜麥鮭魚、綜合生魚片、貴妃鮑角、紐西蘭淡菜等，壽司手卷區提供炙燒牛肉握壽司、鮭魚握壽司等綜合壽司盤，還有蟹肉、鮮蝦、蝦卵等手卷；中西式繽紛主食熱菜及開胃冷盤、鮮蔬沙拉吧，精選湯品有現沖川味麻辣魚片湯、甘薯葉鮮菇鮑魚濃湯等，還有時令鮮果、哈根達斯冰淇淋、西班牙La Menorquina冰淇淋、特色甜點、現榨蔬果汁、飲品、咖啡及茶等無限享用。