(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)美國媒體報導,美國政府將加強對抗俄羅斯、中國、以及伊朗的政治宣傳活動,例如假新聞。

美國《華盛頓自由燈塔》報導,美國國務院高層表示,他們將採取一波新行動,對抗來自中國、俄羅斯、以及伊朗的假消息。

報導介紹,原本專司反恐行動的國務院全球參與中心(Global Engagement Center),將更改優先順序,將重點轉為有損美國領導地位和國家安全的政治宣傳。

根據報導,全球參與中心目前已展開行動,偵測來自這些國家的威脅、揭露假新聞網絡,例如了解中國如何對外宣傳自己,避免媒體掉進陷阱,但官員拒絕談論細節,並説明很多努力是「不會吠的狗」(A lot of this will be dogs that don't bark),不會對外公開。

《華盛頓自由燈塔》報導,美國國務院最終政策目標,是希望建構全球網絡,從源頭打擊假新聞,並預計在二至三年後,出現具體成效。

美媒:美國將加強對抗中國假新聞