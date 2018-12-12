印度豪門聯姻不乏A咖明星 凸顯貧富懸殊差異

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）時值印度結婚季，12日兩大富二代的聯姻，絕對是最光芒萬丈的一場，國內外政商名流、好萊塢巨星冠蓋雲集，說是印度世紀婚禮也不為過。

《美聯社》報導，本場豪門婚禮的新人，分別是印度石油大亨、信實工業（Reliance Industries）董座穆克什．安巴尼（Mukesh Ambani）的寶貝女兒伊莎（Isha Ambani）以及印度實業家皮拉瑪（Ajay Piramal）之子安南德（Anand Piramal）。富比世雜誌指安巴尼資產淨值有430億美元，皮拉瑪也有逾百億美元的身價。

伊莎（中）與未婚夫（右三）(圖/伊莎臉書）

婚禮排場之豪奢，從週日的暖身表演可見一斑，西洋天后碧昂絲獲邀在烏代浦（Udaipur）的一座16世紀城堡開唱，好萊塢A咖明星一字排開，連希拉蕊都是座上賓。

碧昂絲獲邀表演的16世紀城堡（圖／伊莎臉書）

新德里社運人士Archana Dalmia表示，印度冬季結婚季的「競豔」程度已臻極端，對一般老百姓而言不啻為一種壓力，許多人不得不向銀行借貸，才能負擔一場像樣的婚禮。「普通農人若無法存到足夠的資金來嫁女兒，恐怕會想自殺。」她嘆道。

月初印度女星琵豔卡喬普拉（Priyanka Chopra）與小10歲的美國歌手尼克強納斯（Nick Jonas）大婚，也堪稱寶萊塢電影真人版，連印度總理莫迪（Narendra Modi）都是婚禮嘉賓。

根據2018年聯合國毒品與犯罪問題辦公室（United Nations Office on Drugs and Crime）的一份報告，印度女性遭謀殺案件中，嫁妝糾紛占最大宗，源自印度陋習，夫家會因不滿妻家提供嫁妝不夠分量，而對新婚妻子狠下毒手。