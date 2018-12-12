巴金森病非老人疾病　近2成患者青年發病

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）全台約有四萬名巴金森患者，罹病人數逐年增加，而且有別於大家過往所認知的老年病，近2成巴金森病患者於青年發病，近期門診中最年輕的發病案例僅18歲，據調查也顯示，真正了解巴金森病的人更是少之又少，因此患者往往輕忽問題，而延誤就醫。

據台大醫院巴金森症暨動作障礙中心最新一份巴金森病認知網路調查發現，逾9成民眾不清楚巴金森病的初期症狀，大多對巴金森病早期症狀的認識僅限於「抖」，因而導致多數患者確診時已屬中晚期；此外，高達7成民眾皆將巴金森病與失智症畫上等號。

台大醫院神經部主任吳瑞美指出，巴金森病與失智症雖然都屬於腦部神經性疾病，但是「巴金森病的症狀是先以神經退化性、進行性動作障礙問題表現」。然而，巴金森病不只是「抖」，初期症狀可分為3種：單側手抖、行走緩慢小碎步、面具臉(臉面無表情)。

吳醫師表示，巴金森病腦部功能的損傷不可逆，若無及早發現、治療，恐讓患者陷入四失「失去行動能力、失去表達能力、失去快樂、失智」的威脅。

此外，門診中常有患者認為一旦罹病後便無法控制，只能坐等生命逝去。其實現在已有多種巴金森病的治療方式，會根據患者不同症狀，提供不同的治療選擇，幫助患者緩解症狀，並延緩疾病惡化。

吳醫師強調，巴金森病並非年長者專利，「年輕型巴金森」的發生多半與基因、家族遺傳有關。吳醫師提及，相較於年長的巴金森病患者，正值花樣年華的患者，更容易因不了解疾病而向外界隱藏疾病、獨自承受壓力。然而，其實只要及早發現疾病、按時回診治療，不論是年輕或年長的巴金森病患者都能有機會好好的與病共存。