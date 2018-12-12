印度台灣形象展吸引近2萬人次 2019年早鳥報名開始

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）對外貿易發展協會今年5月在印度大城新德里首度舉辦「印度台灣形象展」，吸引超過1.8萬名觀展人次，並促成逾1.2億美元商機，展現台灣經貿科技與觀光等豐厚實力，「2019年印度臺灣形象展」規劃於2019年5月16至18日再次於印度新德里舉辦，報名即日起開始，明年1月25日前報名享早鳥8折優惠。

「印度臺灣形象展」將在2019年5月16至18日再次於印度新德里盛大舉辦，貿協將透過事前各式各樣的宣傳、發送電子邀請函、電話邀請買主、後續追蹤服務等，將展覽的訊息傳達至印度各行各業買主，以今年的印度臺灣形象展為例，除了知名的Bhilai Engineering集團，以及全球第四大巴士製造商Ashok Leyland皆有來展覽之外，展期3天另湧入近1,000位未預約買主前來觀展。

貿協看好印度經濟發展，根據國際貨幣基金（IMF）預測，印度今年經濟成長率將達8.3%，並可望在2050年成為「全球第一大經濟體」。此外，印度人口結構較中國佳、勞動人口年輕、老年人口比率低，人民平均所得水準已逐步邁向中產階級，未來帶動的內需商機相當驚人。

「印度臺灣形象展」規劃多個主題區呈現臺灣優勢及特色產業，例如電子資通訊、綠色環保、電動車及汽車零配件、五金扣件、醫療器材、紡織、運動休閒、農產食品、家居生活、教育及工商服務等，報名資訊請電洽中華民國對外貿易發展協會（02）2725-5200轉1518詹先生。