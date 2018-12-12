(台灣英文新聞/吳東文 綜合報導)日本今（2018）年年度漢字出爐，是代表今年日本諸多災害的「災」。

今年日本有相當多天然災害，其中不少也對台灣民衆造成實質影響。

8月，《NHK》報導，西馬隆颱風很可能會為四國島、大阪、京都、神戶、奈良、姬路等城市所在的近畿地區，帶來1000毫米的歷史性大雨。另外，由於這些地區日前才因別的颱風導致大雨，因此西馬隆可能導致再次出現土石流，甚至汎濫。

9月初，日本《產經新聞》當時引述關西機場公司説法，表示去（2017）年度有2880萬人次，利用該機場，突破歷史記錄，也帶動觀光客人潮。

不過，根據報導，以關西機場爲據點的樂桃航空表示，目前還不知道機場受害情形，因此不清楚運作何時能恢復正常。

另外，報導介紹，旅遊業者表示，如果關西機場停止運作，大阪、京都等關西地區的觀光，將遭受重大打擊，且災情照片可能會對遊客造成負面印象，導致他們不願赴關西地區旅遊。

不過，這個颱風也讓我們見證了台日間的緊密關係。

蔡英文總統特別在推特上，中日雙語發文，表達慰問之意。

蔡總統表示，對日本受災民衆，至上慰問之意，並強調我國民衆感同身受。文章最後，總統鼓勵日本民衆加油， 面對天災。

台風21號對日本關西地區造成嚴重災情，在此對受災民眾至上慰問之意。

日本近日遭遇颱風、豪雨等災害襲擊，頻繁遭遇自然災害的台灣人民感同身受。

日本的朋友，一起加油！ — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) 2018年9月5日

台風21号は日本の関西地方を中心に甚大な被害をもたらしています。被害に遭われた方々には、心よりお見舞い申し上げます。日本では最近、台風や豪雨被害が相次いでいます。たびたび自然災害に見舞われる台湾の住民にとって、この状況は決して他人事ではありません。日本の皆さん、共に頑張りましょう！ — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) 2018年9月5日

對此，有日本網友回應，感謝蔡總統慰問，並表示不會忘記台灣恩情。另外，也有使用中文網友呼應蔡總統推文，鼓勵日本民衆堅強。

不過，關西地震還提醒台灣民衆，假新聞真的會殺人。我駐大阪辦事處處長蘇啟誠，於14日凌晨在官邸輕生。

總統府與外交部稍後證實蘇啟誠自殺消息，並表達最深切的悲痛和不捨。總統蔡英文稍早也指示外交部全力協助蘇啟誠家屬辦理相關後續事務，也呼籲各界予在前線為國家努力的外交人員最大鼓勵與支持。

《自由》報導指出，蘇啟誠在燕子颱風侵襲大阪等西日本地區時，坐鎮指揮代表處，支援國人及我國留學生，但目前尚不知颱風災情與蘇啟誠自殺之關聯性。

綜合媒體報導，蘇啟誠大學畢業於東吳大學日本語學系，並在文化大學日本語文學研究所及日本大阪大學日本語學研究科進修。

據聞，第一個發現蘇啟誠自殺的，是前去其住宅關心他為何未上班的秘書。蘇啟誠疑似是上吊身亡。

幾天後，北海道便發生大地震。根據日本氣象廳發佈當時發佈的新聞稿，9月6日上午3點7分，日本北海道胆振地區，發生芮氏規模6.7地震，地震深度為37公里，札幌附近的千歲市，出現6級地震。新聞稿呼籲，請勿在非必要情況下，進入危險場所。

根據《NHK》當時報導，北海道電力公司在今早6點舉行記者會，表示除了地震導致苫東厚真火力發電廠緊急停止外，由於該發電廠停擺，導致道内電力供需平衡崩潰，連帶其他發電廠也停止，因此北海道目前全境目前發生大規模停電。電力公司表示，目前會先以水力發電廠，應付電力需求。

對此，根據《NHK》當天8點36分刊登的另一篇報導，日本經濟產業大臣世耕弘成向記者表示，目前北海道電力，會先由水力發電厰供應，等到苫東厚真火力發電廠恢復後，其他火力發電廠就可跟著恢復正常運作。世耕說，已責成公司在幾小時内，全面恢復電力供應。

綜合北海道當地大報《北海道新聞》兩篇報導，受到地震影響，札幌市地鐵、路面電車、以及JR北海道列車，都因檢查相關設備狀況，而暫停營運，而新千歲機場則四處玻璃散亂、浸水，因此今天整天都關閉維修。另外，根據報導引述國土交通省消息，北海道中央巴士公司（北海道中央バス）及函館巴士公司（函館バス），都暫停營運。

負責選擇年度漢字的日本漢字檢定協會，將於台灣時間今日下午4點公佈詳細消息，屆時我們將參考其内容另作報導。

2018年度漢字出爐