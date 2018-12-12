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萬豪飯店集團5億筆個資外洩 美調查直指中國駭客

駭客手法與過往中共駭客常用之手段如出一轍

By 黃紫緹,台灣英文新聞－編輯
2018/12/12 14:04
萬豪飯店集團招牌（圖／美聯社）

萬豪飯店集團招牌（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）國際連鎖飯店集團萬豪（Marriott）旗下的喜達屋（Starwood）飯店上月驚傳客戶資料遭駭，高達5億名旅客的個資與旅行細節全都露，美國展開調查後，直指中國駭客就是元兇。

華盛頓郵報》11日報導，駭客從4年前就開始活動，直到今年才發現，從規模與駭客戰術觀之，調查人員相信，這樁案件背後恐有國家之力予以支持。初步調查發現，駭客與中國國家安全部脫不了干係。

美國情報官員表示，中國長年來蒐集美國公民資料，此次個資外洩事件很有可能是其中的一環。外洩資訊包括姓名、地址、電話、護照號碼、信用卡帳號，以及曾與何人至何處旅遊之記錄。過去類似案件包括2015年美國聯邦人事管理局（Office of Personnel Management）遭駭事件，導致2,000千萬政府員工、家人及申請人士資料外洩。

資安專家表示，這些資料不僅可讓不肖份子進行身分詐欺活動，亦可讓情報單位建檔追蹤外交官、間諜、軍事人員、企業高層及記者之行動。據熟悉調查之消息來源透露，本次駭客行動不僅與過往中共駭客所採之手法相同，外洩個資亦未出現在駭客常用的「dark Web」等販售竊取資料之平台，大大增加了政府單位是幕後主使的可能性。
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