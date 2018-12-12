移民署署長楊家駿遭爆料調職　副署長鐘景琨暫代

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）媒體報導移民署長楊家駿以公務視察之名帶家人出遊遭檢舉，內政部12日上午表示，內政部長徐國勇先前已耳聞傳言，責成政風處主動瞭解，依法處理。內政部目前先將楊家駿調離主管職，原職缺暫由移民署副署長鐘景琨代理。

鏡週刊報導，楊家駿以公務視察之名，周末搭乘公務車帶太太在南部吃喝玩樂，事後還申請差旅費。

中央社報導，內政部上午透過新聞稿回應指出，徐國勇月前已耳聞傳言，並責成政風處主動瞭解，雖然案件仍在調查階段，已要求政風單位本於勿枉勿縱原則，務必徹查此事，釐清真相，依法處理。內政部指出，本案已造成社會觀感不佳，影響政府機關形象，將先行調整楊家駿職務。

內政部強調，廉能是政府的核心價值，公務員應堅持廉潔，奉公守法，將持續加強公務員風紀宣導，以提升民眾對政府的信賴。

內政部將楊家駿調離主管職，調為內政部參事。楊家駿同日上午也發千字文回應指控。他強調，他任移民署長迄今，常有周末前往全台各地關心、參與新住民活動的需求，這段期間他的太太「費心、費力、費時、費錢」協助。另外，楊似反駁週刊爆料指控他們夫妻拿公費在五星飯店宴請某企業老闆，楊指他太太還協助接洽爭取企業贊助30部自行車給東港清真寺，方便三千多位印尼漁工前往清真寺進行宗教活動。

針對媒體報導楊家駿也澄清四點：第一、他在例假日的工作不申報加班以節省公帑；第二、太太搭高鐵車資完全自費；第三、住宿費用在限額內申報，不足則自費；第四、送給同仁禮物的費用由太太負擔。楊家駿也強調，他讓太太隨行部份公務行程，除了是外交禮儀，也是考量在面對新住民及外籍配偶、移工時能扮演加分效果，讓氣氛不過於陽剛。