(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)建造美墨邊境長城,是川普總統大選的重要競選承諾之一,但一直未能實現。現在,他威脅,若不編列預算建造長城,將讓政府關門。

《紐約時報》報導,當地時間昨(11)日,川普在和衆院民主黨領袖南希·裴洛西(Nancy Pelosi)等人進行協商時,威脅若民主黨拒絕配合編列預算,建造美墨邊境長城,他將「榮耀地」讓政府關門,以確保邊境安全(proud to shut down the government for border security)。

根據報導,川普強調,他會採取行動,讓美國政府關門,並將為此負起責任。對此,裴洛西表示,自己是在衆院大選取得勝利的民主黨之領袖,並質問川普,是否有能力讓共和黨議員聼話。

川普:不給錢蓋美墨長城 我就讓美國政府關門