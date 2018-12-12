2018年是北極百年來第二高溫　持續溫升恐危急環境生態系統

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）美國國家海洋暨大氣總署集結了12國逾80位科學家一同撰寫「2018 Arctic Report Card」並揭露，北極三十年來的溫度平均一年上升了1.7℃，比起全球平均溫升快一倍，新報告已在11日刊登在官網。

綜合《哈芬登》(the Huffington Post)與《France Info》報導，美國國家海洋暨大氣總署(National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA)的報告指出，北極於2017-2018年冬天的溫度又再度升高。這項紀錄是自1900年有史以來第二高溫的一年，第一高溫是發生在2016年。另外，自2014年開始，該地過去五年的紀錄也揭露，北極的溫升情況除了變熱之外，還打破了高溫紀錄。

▲1985年3月(左圖)與2018年3月(右圖)，北極冰層比較圖。最黑的是不到一歲的冰、白色的是經存活至少4年的冰。二張照片對比後可看到北極冰層的覆蓋海洋的面積越來少。(照片來源:NOAA Climate.gov)

北極海每年於9月到隔年3月結冰，但卻隨著每一年的冬季縮短，冰層覆蓋的面積也跟著減少。NOAA寫道，2018年的北極海冰不如以往的厚，所覆蓋的海洋面積也比過去12年以來的少，而較舊的冰層，也就是結冰超過四年的冰層，在33年裡更縮減了95%。

NOAA所持有的數據很可觀。該署的衛星每天通過北極上方達28次，精準的紀錄冰層與海洋的數據。另外還有來自科學家的網絡，浮標與感測器的紀錄。據該署總結，北極大氣層和海洋的持續暖化正在引起環境系統的巨大變化，其方式既可預測又令人驚訝。

自1990年中開始，生活在苔原的野生馴鹿的族群數就在下降中，而隨著海水溫升、有毒紅藻或稱為紅潮也逐步往北極較冷的水域蔓延，從而進入食物鏈造成魚蝦中毒，這個現象「在未來將會惡化下去」。