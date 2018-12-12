金門移工「吃頭」體驗冬至傳統 搓湯圓打破文化藩籬

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）關懷金門縣內移工，移民署金門縣服務站於12月09日，在金門縣金湖鎮新市里里公所舉辦「金門冬至『吃頭』搓湯圓－關懷移工不打烊」活動，除了和新住民分享多元文化的歡樂和幸福，也藉著關懷移工朋友的生活情形，在活動現場進行人口販運防制、反毒及交通安全的宣導活動。

移民署金門服務站表示，目前金門縣內約有移工上千人，大部分來自新南向國家，為避免移工因不諳法令而觸法致廢止聘僱的情形發生，金門縣服務站於宣導時特別製作多語版標語看板，讓移工們更清楚臺灣法令相關規定，並進行有獎徵答，現場移工們踴躍搶答，氣氛熱絡。

而配合傳統「冬至」節令，活動單位更邀請來自新加坡的新住民洪梅蘭製作新加坡美食，與移工們分享金門特有的冬至「吃頭」習俗，洪梅蘭為移工詳細解釋，金門的冬至傳統，包括縣府所屬機關、學校援例放假半天，讓鄉親可以準備豐富佳餚祭拜祖先，並透過在宗祠「吃頭」習俗增進宗親情感。

來自印尼的新住民李麗美，另外也準備了食材，與移工朋友一同體驗湯圓DIY活動的樂趣，透過五顏六色的湯圓製作，也讓異地工作的移工透過歡笑打破文化藩籬。

移民署金門縣服務站也說，藉著關懷移工的具體作為，讓新住民朋友都能感受到我國政府與人民的溫暖及友善。未來移民署也會持續與各單位合作，持續進行移工關懷及宣導活動，營造多元友善的環境。