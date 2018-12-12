瓶中信寄託思念 高市移民節攜新住民幸福啟航

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為慶祝12月18日國際移民日，高雄市政府社會局與財團法人高雄市林柔蘭社會福利基金會12月09日上午，在樹人醫護管理專科學校多功能活動中心主場館辦理「幸福新希望~航向新方向」新住民家庭聯誼活動，800位來自高雄市各區的新住民家庭成員齊聚一堂，以瓶中信傳遞祝福，並許下新年新希望。

今年的聯誼活動規劃「海洋」為主題，透由新住民飄洋過海來台落地生根，以「瓶中信」互道祝福，來自各國的新住民姐妹代表將不同顏色的海鹽倒入玻璃瓶中象徵多元族群及文化融合，而樹人醫護管理專科學校也提供許多家庭健康體驗活動，如視力、牙齒保健、美容保養等知識，讓新住民姐妹除了照顧家人之外也注意自己的身體保健。

來自越南的雪鸞與姊妹們穿著傳統服飾開心參加活動，雪鸞說同鄉姊妹雖然可以用Line聯絡，但是彼此住得遠只能在每年社會局辦的聯誼活動見面。

來自印尼住在六龜的阿霞表示，嫁來台灣10多年還沒有機會到興達港玩，很高興帶著孩子坐遊覽車來參加活動，姐妹們可以在一起聊天、吃東西，小孩子們也玩在一塊，真的很開心。

社會局副局長葉玉如表示，高雄市新住民國籍多元，越南、印尼、菲律賓、柬埔寨和中國都有，活動也邀請新住民展現才藝，希望鼓勵新住民透過活動穩固家庭關係、進而走入社區並獲得社區友善的支持與溫暖。