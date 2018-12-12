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北京傳拘留加拿大前外交官報復　美國務院表譴責、提醒美公民赴中當心

華為財務長孟晚舟遭捕後不到二周，中國傳逮捕拘留加拿大前外交官康明凱做為報復，加拿大政府表示正在交涉中。

By 施家恩,台灣英文新聞－編輯
2018/12/12 10:48
加拿大前外交官、國際危機組織東北亞高級顧問康明凱。（圖片翻攝自國際危機組織網站）

加拿大前外交官、國際危機組織東北亞高級顧問康明凱。（圖片翻攝自國際危機組織網站）

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）華為財務長孟晚舟遭捕後二周，中國傳拘留加拿大前外交官康明凱（Michael Kogriv）回敬，美國國務院發言人周二表示，對於加拿大公民被中國拘留一事表示憂心，更譴責任何形式的任意拘留。

中國政府在孟晚舟月初在機場遭捕後曾放話要加拿大「後果自負」。

自由亞洲電台報導，加拿大全球事務部向電台證實，有一名加拿大公民遭拘留，但未透露具體細節，只表示政府已向中國當局提出此案，並為該公民的家屬提供領事協助。

美聯社報導，不願具名的知情人士指出，加拿大前外交官康明凱經常赴中出差，他在周一（10日）晚間遭捕。

康明凱深諳中文，曾任加拿大駐北京與駐香港外交官，也曾在紐約聯合國總部擔任聯合國開發計劃署的戰略通訊專家。康明凱去（2017）年加入總部位於比利時的國際危機組織（International Crisis Group)，擔任東北亞高級顧問，研究分析東北亞外交事務與全球安全問題等並發表評論。康明凱近期赴北京出差，社交帳戶推特的最近一次更新時間停留在12月9日。

加拿大公共安全部長Ralph Goodale回應，政府已就一名加拿大公民遭逮捕拘留一事與中國政府進行交涉，並在等待中方的回覆。

美國國務院發言人Robert Palladino周二表示，美國譴責「任何形式的任意拘留」，也提醒、建議美國公民赴中時要保持警戒，當心被限制出境，無論是旅遊還是居住，有可能會遭到中國官方任意的審問與拘留做為報復。
華為
孟晚舟
康明凱

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