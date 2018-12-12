(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)日前美國媒體《The Intercept》首先透露，Google公司疑似在進行所謂「蜻蜓計劃」，為中國打造屏蔽版本的瀏覽器，以重返中國市場。對此，Google公司CEO桑德爾·皮蔡（Sundar Pichai），在美國國會強調，目前該公司沒有重返中國市場的計劃。

日本《產經新聞》報導，Google公司CEO皮蔡，於當地時間昨（11）日，在美國衆議院司法委員會中，表示該公司目前沒有重返中國市場的想法，但坦誠公司内曾一度研擬「回到中國市場的計劃」，並有上百名員工參與。

美媒《The Intercept》9月得手Google公司内部備忘錄，指出這個名為「蜻蜓」的瀏覽器，會要求使用者先登錄，才能使用搜尋功能，並會隨時追蹤他們的所在地。當然，像是人權、學生抗議、諾貝爾獎、和平抗議等關鍵字，都會被封鎖。更嚴重的是，Google的「中國夥伴公司」，有權單方面取得所有使用者資料。

根據報導訪問内部人士説法，此備忘錄似乎已經在Google公司内，廣為流傳，連一些原本無權過問此事的員工，都已經看過。對此，Google公司寄信警告員工，立刻刪除備忘錄，甚至還追蹤員工是否已經閲讀此信。

《The Intercept》介紹，「蜻蜓」計劃瀏覽器的使用者瀏覽記錄、位置資訊、以及其他個人隱私資料，都會被儲存到位於台灣的資料庫。但「中國夥伴公司」的員工，能自由從資料庫内，取出想要的檔案。目前不清楚該資料庫内，是否會有我國民衆的資料。

《產經新聞》報導，以親台著稱的美國參議員魯比歐，也在昨日發表聲明，強調若Google真的開發「蜻蜓」瀏覽器，則該公司將不是站在被壓迫者這一邊，而是和加害者，站在同一陣線。

Google公司CEO：我們無計劃重返中國