台大校長案 葉俊榮：程序補正後會有圓滿結果

針對台大校長遴選爭議，教育部長葉俊榮今天表示，爭議在於利益迴避問題與兼職的揭露是否影響選舉結果；只要遴選委員會進入開會進行程序的補正，就會有一個圓滿的結果。

台大校長遴選案爭議多時，台大自主聯盟昨天召開記者會，呼籲教育部儘速聘任管中閔。葉俊榮表示，「程序瑕疵要透過程序解決」，並表示應該會有大家都滿意的結果。

葉俊榮上午列席立法院教育及文化委員會審查教育部及所屬單位預算前受訪，作上述表示。他並表示，大家很關心且很多人都在努力，努力的方向就是程序上的爭議用程序解決，這也是推動政府公共政策一個很重要的機制，稱為程序的補正。

葉俊榮說，真正有爭議的部分是遴選過程中，利益迴避問題或者是兼職的揭露，這些問題都可以透過原來在遴選的委員會再次針對這些議題是否影響選舉的結果，進一步討論、確認，現在都往這個方向在走。

他表示，只要遴選委員會能夠盡早開會，將這些議題釐清確認後，這件事情沒有想像中那麼複雜、就在一念之間，過去整套制度確實不夠完備，碰到這樣糾結的問題就卡住了。

葉俊榮說，教育部的立場與作法就是把糾結部分透過互相了解與溝通，讓這個議題往前走，如果照目前努力的方向，遴選委員會盡速開會對這個議題作處理，這個案子就會有一個圓滿的結果。