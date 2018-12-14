〈時評〉沒有司改 一切改革將被打回原形？

一個政黨或政治人物最大的失敗，不是在選舉吃下大敗仗，而是不知道吃下大敗仗背後原因何在！

1124地方民代選舉吃下大敗仗的民進黨，選後也煞有介事在找敗得灰頭土臉的原因。找來找去，發覺是中央執政帶給地方選舉負面影響，算是找對了病灶；再往前找，找到諸如一例一休、年金的改革等讓執政黨選票大流失，算是沒有輸昏頭了；接下來，蔡英文總統、蔡英文主席又找到改革引起大挫敗的源頭，是「人民趕不上改革的腳步」！

天啊！是這樣嗎？是蔡英文團隊改革自亂陣腳，還是人民趕不上改革的腳步？

改革不是請客吃飯、不是泡茶嗑牙、不是開會閒聊、不是政治拜拜。改革，一定有人鼓掌叫好，有人杯葛抗爭，這本不足為奇；這廂的改革都還在吵鬧不休，那廂馬上又另闢第二個，乃至第三個改革的新戰場，怎麼會進行這樣多管齊下、無頭蒼蠅式的改革，才讓人百思不解，不是嗎？

當年，中國國民黨秘書長許水德洋洋得意說「法院是國民黨開的」，當然不是司法黃牛在包攬訴訟時自吹自擂的宣傳用語，而是不打自招、真情流露的肺腑之言；23年過去了，司法有從「黨國體制」脫胎換骨嗎？從一次又一次民眾對法官、檢察官的不信任度分別超過8成、7成的民調看，沒有找就職演說中掌聲最大、最久，有全民最大共識、人人皆曰可改該改的司法改革做為改革的起手式，無疑是蔡式改革最大的盲點與敗筆！

法律是死的，詮釋它的人是活的。沒有對人進行改革（也就是建立司法人員的汰除與選任機制），換湯不換藥的司法改革註定是一齣鬧劇。其後遺症是：透過行政法院、大法官釋憲，蔡英文團隊推動的一切改革，都極可能被打回原形、原點！

不信？請看──選後第四天（11月28日），台北高等行政法院裁定：黨產會認定婦聯會為中國國民黨附隨組織處分案「停止執行」，解凍婦聯會385億財產；另外，中國國民黨不服黨產會認定458筆土地為不當黨產，並追徵8.6億元所提聲請停止執行一案，最高行政法院於選後第十二天（12月6日）駁回黨產會抗告定讞。

透過司法，蔡英文團隊難得交出的黨產改革慘遭打回原點。可見，你／妳不改革司法，司法就會將你／妳的改革之心改革掉！

年金改革，會是下一個被打回原形的改革嗎？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）