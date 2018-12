《時代》雜誌揭曉2018年度風雲人物～守護真相的新聞人員

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)《時代》雜誌(Time)在當地時間11日宣布,2018年風雲人物是「真相守護者(Guardians)」,代表人物包括遇害的沙烏地阿拉伯記者哈紹吉等冒險挖掘真相的4位新聞人員和一家媒體。

《時代》雜誌表示,今年之所以選出「真相守護者和發掘事實之戰」(Guardians and the War on Truth)為風雲人物,是因為哈紹吉等新聞人員不惜冒著入獄甚至犧牲性命的風險,完成他們的工作,而他們正代表著世界各地新聞人員的奮鬥。《時代》並公布呈現相關人員的4份封面。

除了哈紹吉,另3位新聞人員是在緬甸採訪洛興雅穆斯林危機遭逮捕的路透記者瓦隆(Wa Lone)及喬索歐(Kyaw Soe Oo)、遭菲律賓當局打壓的女記者瑞薩(Maria Ressa),以及6月份遭槍手闖入辦公室開槍造成5人死亡的美國馬里蘭州首府安納波利斯《首都報》(Capital Gazette)。

《時代》雜誌從1927年開始由編輯在每年年底選出過去一年對時事和世界影響最大的風雲人物,不管影響是好或壞,獲選的可能是一個人或一群人,有時也可能是某件事或物。

