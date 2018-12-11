全體上市公司11月份當月營收較去年同期成長3.48％

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）證交所11日指出，依據上市公司公告，11月營收顯示，當月全體上市公司營收總計3兆595億元，較去年同期成長1,028億元（3.48%），營收成長公司共484家，衰退公司共440家，較前年同期成長3,822億元(14.27%)。

另累計1至11月全體上市公司營收總計29兆7,800億元，較去年同期增加2兆2,931億元（8.34%），營收成長公司共608家，衰退公司共316家，較前(105)年同期成長3兆9,253億元(15.18%)。

全體上市公司107年11月當月營收呈現成長趨勢之主要產業為半導體業、油電燃氣業及航運業，衰退趨勢之主要產業為光電業、電機機械業及汽車工業；另全體上市公司1至11月累計營收呈現成長趨勢之主要產業為建材營造業、水泥工業及油電燃氣業，衰退趨勢之主要產業為光電業、通信網路業及汽車工業。

證交所表示，經瞭解全體上市公司當（11）月份營收成長較大之產業，半導體業因個別公司客戶訂單出貨帶動，油電燃氣業因個別公司油品銷售量較去年同期增長，航運業因運價走揚及攬貨量增加，致營收較去年同月成長；當（11）月份營收衰退較大之產業，光電業因受面板價格下跌影響，電機機械業因個別公司之合併子公司營收衰退，汽車工業因個別公司受國產車市占下滑銷售量減少，致本月較去年同月營收衰退。

另全體上市公司11月累計營收成長較大之產業，建材營造業因個別公司新完工個案完成產權移轉予客戶認列營收，水泥工業因大陸市場水泥景氣及產品售價較去年同期攀升，另油電燃氣業因個別公司油品銷售量較去年同期增長，致累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，光電業因受面板價格下跌影響，通信網路業因個別公司現有機種銷售下滑、行動服務營收下降及下游客戶訂單大減，另汽車工業因個別公司受國產車市占下滑銷售量減少，致累計營收衰退。

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