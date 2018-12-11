中華電信搶攻自駕車平台 結合5G技術串連自駕車產業

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）中華電信布局自駕車領域，參與「亞洲．矽谷」 自動駕駛運行暨資訊整合平台計畫，並籌組Taiwan Autonomy Vehicle Alliance。中華電信結合國內ICT大廠緯創資通及專注於 車用高精圖資的勤崴國際，以及工業技術研究院、 電子電機同業公會、資訊工業策進會三大財團法人， 此外也聯合了光寶科技、啟碁科技、研華科技、峰鼎電子…等國內車 輛電子設備業者，藉由提供自駕車零組件業者驗證技術的試煉場域， 串起台灣自駕車產業生態系。

自動駕駛運行暨資訊整合平台計畫，將制訂車輛、道路、 雲端三方通用資通訊協定，以打通車路雲三方通訊傳輸渠道。 在資訊整合平台上匯整車端及路側設施資訊， 不但可加強自駕系統對於實際行駛環境的運行判斷， 在提供各自駕車系統所需控制資訊的同時， 也能即時掌握自駕車運行狀況，進而提升各自駕系統的安全性， 將來可作為發展自駕車公共運輸營運系統之參考。

中華電信以電信龍頭的地位，近年來積極投入各項先驅技術領域， 以公司充沛的AI人工智慧、大數據分析能力及雲端服務等技術， 已與合作夥伴共同打造相關後台管理系統， 成為切入車聯網跟自駕車的利基。未來隨著5G網路建設， 透過超可靠及低延遲的即時傳輸能力可解決自駕車數據即時傳送與判 斷回應等議題，另5G超高頻寬特性也能為自駕車乘客提供更多樣化 的影視娛樂服務等。為協助建構國內5G行動網路產業鏈， 中華電信後續將開放5G實驗網路，共同與「台灣5G產業發展聯盟 –中華電信領航隊」合作夥伴於IoT物聯網大平台上進行5G產品 整合測試與應用開發，實現2020年5G預商用服務目標。

國際調研機構IDC預期2021 年將有20% 的主要城市展開車聯網相關建置，自駕車及相關運具， 具有改變城市發展的巨大潛力，並帶動城市機能升級， 車聯網可說是發展自駕車的先導重要工程，而5G大頻寬與低延遲的 通訊特性更是進一步推升車聯網商業普及化的最大助力來源。 隨著技術漸趨成熟，車聯網世代即將來臨，也將帶動相關聯網、 硬體、軟體及服務設備，並為全球經濟創造巨大產值。根據IDC統 計，2017-2022年全球車聯網市場將大幅成長，預估至20 22年企業投入全球車聯網與其相關費用將高達379億美元。