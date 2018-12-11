台北最High新年城跨年晚會 大玩科技VR梗

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）2019跨年進入倒數，觀傳局今（11）日正式公布了即將嗨翻台北最High新年城活動的重量級卡司，邀請民眾一同來跨年同歡。

除了先前曝光的韓國女團EXID及天后張惠妹、嘻哈天團頑童MJ116雙倒數壓軸嘉賓，怪物新人安那、偶像劇男神吳思賢、創作才子謝和弦、鼓鼓、蕭秉治（廷廷）也將輪番上陣獻唱。

有別於以往跨年演唱表演，今年跨年融合「電音」元素，特別請到「世界百大女DJ」DJ Cookie跨界混搭國際鋼琴大師陳瑞斌，為大家帶來讓人耳目一新的聽覺與視覺饗宴。

此外，記者會上出現了虛擬實境柯P，藉機行銷12月台北必遊景點，還把晚會全卡司一次公布。主辦單位更賣了關子，強調從倒數橋段到精彩歌曲的轉場，還有許多驚喜彩蛋會在晚會一一曝光。

觀傳局表示，剛獲得CNN發布2018年最受國際旅遊者歡迎排名第17名的台北，整個12月為觀光客和市民準備了許多跨年系列活動，除了先前公布每周末限定版的電音、電競Fun電巴士外，信義商圈街頭還會出現可以讓大家傳遞新年新希望的夢幻信箱、唯美耶誕樹及公益攝影展等。

現場還有提供貼心熱食和旅遊體驗，12月29至31日在市府東門歡樂市集更推出多項文創商品、城市紀念品及熊讚授權專屬商品提供大家選擇。

台北最High新年城-2019跨年晚會活動資訊請上官網或臉書台北旅遊網查詢。

虛擬柯P宣傳台北景點（圖／觀傳局)