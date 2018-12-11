日本加強服務外國人才　擬放寬返還年金保險費額度

(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)對在非母國工作的人士來説，國民年金和保險，總是最引人關注的問題，因為這攸關一筆不小的金錢。日本媒體報導，厚生勞動大臣表示，將放寬離境外國人返還年金的要求。

《日本經濟新聞》報導，所有居住日本者，都需要依照規定繳納日本公家年金保險費，外國人也不例外。

然而，報導介紹，若沒有繳納保險費10年以上，則無法得到領取年金的資格，因此部分只在日本短期工作者，可能會只繳了保險費，卻無法享受年金待遇，也無法要回自己繳納的保險費。

根據日本年金機構提供之資料，外國人得要求之保險費返還金額，與該人繳納保險費時間成正比，但一旦超過36個月，請領金額將不會再上升。

我們舉實際數字為例，幫助讀者理解。

假設A最後繳納日本國民年金保險費的時間，在2017年4月到2018年3月之間。若他在繳納了6到11個月的保險費，則得返還49470日圓、12到17個月為98940日圓、18到23個月為148410日圓、24到29個月為197880日圓、30到35個月為247350日圓、但到了36個月以上，則一律只能拿回296820日圓。

對此，根據報導，明（2019）年4月後，由於入境管理法修正案將上路，外國人才赴日發展將增加，因此預計放寬領取返還年金限制，以防止外國人繳了錢卻無法享受福利。

日本《NHK》報導，厚生勞動大臣根本匠，於今（11）日記者會中，表示日本將擴大迎接外國人才，且他們的居留期間也會較長，因此需要加強為外國人才，提供年金服務。

根據報導，根本大臣説明，現在日本政府内部正在討論年金制度未來的走向，並考慮增加年金保險費返還的額度。

日本年金機構有對外國人提供國民年金説明書，日文及簡體中文雙語版PDF請點這裡。日本年金機構似乎未提供繁體中文版本説明書。若有相關問題，請在日本國内撥打日本年金機構電話0570-05-1165詢問。