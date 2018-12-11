屏東新住民提燈度移民節 闖關推廣各國多元文化

（台灣英文新聞/ 文化組綜合報導）屏東縣為慶祝國際移民節，今年特別於12月9日號召屏東縣內新住民做「燈」過節，並辦理美食料理以及闖關活動，未來這些新住民手作的燈籠也會持續展示到台灣燈會期間。

每年的12月18日為國際移民日，屏東縣政府皆會舉辦與新住民有關的活動來慶祝，此外也為了迎接2019年台灣燈會30週年在屏東，屏東縣政府爭取新住民發展基金補助，與社團法人屏東縣好好婦女權益發展協會先行辦理8場「國際家庭燈籠製作工作坊」，邀請縣內新住民與家人一起來發想及創作具母國特色燈籠。

移民節當天民眾所看到的燈籠都是由新住民與他們的家人共同創作出來的，4座主燈分別代表越南、印尼、泰國及菲律賓等4個國家，除了具東南亞傳統特色，也表達了新住民飄洋過海離鄉背井的情懷；未來這些燈籠也會持續展示到台灣燈會期間！

新住民市集辦理至今已達19場，每次吸引超過1,000人次參加，民眾對於世界各國不管是飲食、文化、音樂及舞蹈，從原本的抗拒到現在樂於接受，並能相互影響，共榮共存！於是9日辦理國際移民節的同時，也是擴大辦理新住民市集。

本次活動共有40個攤位，現場活動也非常豐富，除了有日本、越南、印尼、泰國等國家的燈籠製作體驗、五大洲新住民美食料理、繞著地球跑-攤位闖關活動、新住民社造培力成果展及各國音樂舞蹈表演等等。