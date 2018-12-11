盤點新北市圖耶誕書香活動 為新住民寄明信片傳思念

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）隨著耶誕節的腳步逼近，新北市立圖書館特別推出多元又豐富的書香活動，包括專屬為新住民及移工朋友辦理「寄回祝福明信片」活動、「耶誕書單sharing」網路活動、林口分館與Global mall合作推出的「閱讀購物滿額送」等，有書卷味的知性耶誕月等你來參加！

新北市立圖書館臉書粉絲專頁將於12月17日至12月25日推出「耶誕書單sharing」網路活動，讀者分享活動頁面並留言開出繪本或童書至多3本，就有15位幸運兒有機會獲得200元超商禮券，另外會再抽出10位讀者所開之書單，經審核後，由圖書館採購讀者挑選的好書並納入圖書館館藏，讓親子一起來決定自己喜愛的耶誕好書。

而「閱讀購物滿額送」活動，於12月15日至明年1月2日期間，在環球購物中心林口A9消費滿499元，即可獲得林口分館讀者贈書兌換卷1張，同時在林口分館借滿10本書也可獲得限量的美食購物優惠卷。

此外為在臺灣努力生活打拼的外籍朋友，樹林區6分館推出「寄回祝福的明信片」100張免費送回家鄉的特別企劃，即日起至12月16日止，邀請外籍朋友走進圖書館並索取圖書館悅讀角明信片，親手寫下對家人、朋友的祝福或思念等，圖書館將化身幸福快遞，免費將有溫度的明信片寄送給遠在他鄉親友。