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結合移民節與花博慶典 移民署新住民友善政策讓外賓驚歎

今年國際移民節移師臺中市戶外擴大舉辦

By 文化組,台灣英文新聞－編輯
2018/12/11 16:31
（圖/ 內政部）

（圖/ 內政部）

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為了使各國駐臺使領館、機構官員瞭解移民署推動各項友善環境新措施，深化與各國駐臺使領館、機構有關移民事務合作聯繫交流，移民署自2015年起首次舉辦「外事工作坊」座談會以來，今年更結合國際移民節活動與「2018臺中世界花卉博覽會」，將該活動移師臺中市於戶外擴大舉行。

本年度外事工作坊於12月9日上午開始，邀請貝里斯、索羅門、荷蘭、奧地利、日本等14國駐臺使領館、機構官員等約40位貴賓參觀國際級「2018臺中世界花卉博覽會」，聆聽花開的聲音，感受臺灣有溫度的GNP（Green綠色、Nature自然、People人文），體驗綠色共享、自然共生及人文共好，其中也有南非、泰國、馬來西亞、帛琉等駐臺使領館、機構官員攜眷共同參與，別具意義。

下午國際移民節活動於徐部長致詞後正式揭開序幕，與駐臺使領館、機構官員等貴賓共同觀賞新移民表演節目及各國攤位展示，見證「新心相印、多元幸福」的臺灣。

本次移民署外事工作坊另首度編印手冊，提供予與會駐臺使領館、機構官員貴賓參考，內容包括有關移民署提供在臺外籍人士相關服務及輔導等新措施及重要成果，例如臺韓、臺澳自動通關啟用、外來人口統一證號改版、就業金卡四合一、僑生及外籍學生線上申辦系統開辦、電子報發行等新措施。
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