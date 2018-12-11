麻疹疫情再現！北部20多歲男性 無出國史 月初發病

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署公布國內新增1例麻疹確定病例，為北部20歲男性，個案潛伏期間無出國史，研判為工作時遭症狀不明顯人士感染，目前個案已過可傳染期，恢復正常作息。

疾管署表示，新增個案為北部20多歲男性，12月2日起陸續出現疲倦、發燒、出疹等症狀，並分別於2日及3日就醫，5日因出現紅疹再次就醫，經通報檢驗於昨（10）日確診。

該個案潛伏期間無出國史，惟其工作性質出入場所繁雜不固定，不排除為工作時遭症狀不明顯人士感染，也無其他公共場所或大眾運輸活動史，家人及就醫時相關接觸者等，未發現有疑似症狀者，預計追蹤觀察至12月27日。

由於麻疹可藉空氣傳播，提醒民眾如出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請戴口罩儘速就醫。

疾管署再次呼籲，麻疹傳染力強，民眾應按時帶家中滿1歲幼兒及滿5歲至入國小前幼童接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至流行地區，如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發2週前，帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗。

一般民眾如有接種需求，可於出國前至醫療院所或旅遊醫學門診諮詢評估接種；另建議1981 年（含）以後出生的成人且計劃前往流行地區或工作性質會頻繁接觸外國人者，可自費接種疫苗。