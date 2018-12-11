（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）以日本首相安倍晉三為首長(職稱為「總部長」)的日本政府宇宙開發戰略總部，今(11)日召開會議，正式決定修改《宇宙基本計畫》進度表，為爭取參加繞月太空站建設計畫，將與美國等主導國家展開協調。

安倍在會上稱：「為了能在我國具有優勢的領域作出貢獻，將與相關國家展開協調。」宇宙開發戰略總部是由日本內閣成員組成。

由專家組成的日本政府宇宙政策委員會，12月3日通過《宇宙基本計劃》進度表修訂案，其中加入日本擬參加美國力拚於2020年代中期建成的繞月新國際太空站計劃。去年的進度表中只寫了「考慮參加」。

儘管繞月太空站很遠，但日本將憑藉具有優勢的獨有技術，作出貢獻。

未來日本政府將針對技術和費用分攤等問題啟動磋商。日本目前透過無人貨運飛船「白鸛」號（KOUNOTORI）向繞地球飛行的國際太空站（ISS）運送物資，正在探討開發更遠距的運輸技術，對新的太空站作出貢獻。

日本無人貨運飛船「白鸛」號於2015年8月24日，抵達國際太空站，並透過機械臂順利接駁到太空站。

新太空站將作為月球探測基地，計劃由4名太空人逗留10至30天。日本的太空人也將力爭參與建設並駐點。若爭取成功，將是日本首次實現載人登月計畫。

據了解新太空站預計較現有的6人輪替常駐數月的太空站規模更小。現有太空站將運作至2024年，之後由月球太空站取代現有太空站，所以多個國家都提出了希望參與月球基地建設專案的要求。月球基地預計還將作為載人探測火星飛行的中轉基地。

日本爭取參加繞月太空站計畫 將與美國等主導國家展開磋商