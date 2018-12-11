人造樹以假亂真 美聖誕樹業者面臨寒冬

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）迎接聖誕節，歐美家家戶戶多會以聖誕樹妝點，應景又有氣氛，但為了圖方便，愈來愈多人改買人造聖誕樹，可摺疊收納明年再亮相，聖誕樹業者苦嘆，生意已進入寒冬。

《美聯社》報導，人造聖誕樹品質愈來愈好、愈來愈逼真，美國現今75%至80%的家戶愛用人造樹，有著10億美元的假樹市場，正以每年4%的速度成長—儘管明明可以重複使用。

為了力挽頹勢，聖誕樹業者聯合在社群媒體發起行銷活動，標榜「聖誕節到了，要就要真的！」（It’s Christmas. Keep It Real!），呼籲民眾多多支持真正的常綠針葉樹。

一呼百應之下，舉家出門選樹、砍樹、妝點聖誕樹的影片，開始如雨後春筍般在臉書與Instagram冒出，目標群鎖定「千禧媽咪」，因樹農日益憂心年輕人成家後寧可選擇假樹，摒棄傳統，這將使他們失去一整個世代的消費群。

人造聖誕樹大廠Balsam Hill執行長哈曼（Thomas Harman）指出，每年約能在美國市場賣出1,000萬棵假樹，多半是為了方便、消防安全，以及過敏考量。許多人在感恩節就搬出聖誕樹，一路擺放至新年，人造樹的確較安全。

哈曼表示，樹農似乎太杞人憂天了，現今許多家庭真樹、假樹兼備。此外，許多讓小家庭可自行砍樹的小型林場，受歡迎程度不曾稍減。

但對中大型林場而言，的確面臨了生計威脅。美國最大聖誕樹產地奧勒岡州的第四代業者Casey Grogan表示，十年來，他看著同業一個個凋零，剩下的人都在苦撐。樹苗需8到10年的工夫才能成長茁壯，但多年後需求如何，實在太難預料。

時移世易，對聖誕樹業者來說，每種下一棵樹，就是一場賭注。

聖誕樹栽植林場（圖／美聯社)