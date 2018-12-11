馬克宏減稅「大撒幣」 黃背心運動能平息？

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）法國黃背心的抗議演變成暴動後，政府一直未能給予讓抗議者滿意的答覆，在暴力衝突不斷升溫的情況下，總統馬克宏在昨(10)日表示，將拉高基本工資以因應燃料稅調漲，期望撫平民眾情緒，然而，新政策卻遭質疑「大撒幣」。

在兩周動亂後的首次全國演講上，馬克宏並未直接點出燃料稅的問題，而是表示，大家都希望法國是個讓人能藉由工作獲取尊嚴的地方，然而數年來這個夢想卻停滯不前，該是做出改變的時候了，因此他決定提出「薪資改革」。

乍看之下兩者並無任何關聯，不過事實上，馬克宏處在一個非常尷尬的局面，一來他必須給生氣的中產階級和藍領階級一個交代以平息他們的怒火，二來他又不能直接屈從他們的要求，因此他決定從其他地方下手，承諾明(2019)年的每個月基本工資都會調漲100歐，以彌補因為調漲燃料稅造成的額外家庭開支。

馬克宏指出，這個新政策「並不需要雇主負擔額外支出」，除此之外，政府也正研擬在2019年取消對加班費課稅，全面降低民眾對燃料稅的負擔。

對此，法國極左政黨不屈法國(France Unbowed的黨魁梅蘭雄( Jean-Luc Mélenchon,)認為，如果政府覺得這種「大撒幣」的行為就可以澆熄這次抗議，那就大錯特錯，15日與16日的「第五波」抗議行動將會展現出人民的聲音。

不過也有人認為馬克宏這次的演講已經放下身段，展現出政府的誠意，全國國民的意見已經逐漸轉向，英國華威大學(University of Warwick)法國政治學教授戴維斯(Oliver Davis)指出，這應該會讓部分抗議者轉變立場，不過對於最激進的那一群抗議者而言，大概只有馬克宏下台才能讓他們滿意。

World Digest觀察，馬克宏當年當選的政見之一，就是刺激法國綠能的發展，這個加稅的行為，不過是兌現他的政見而已，然而，缺乏溝通的粗糙政策與假訊息在社群平台上推波助瀾，引爆了史無前例的抗議浪潮，這一定程度上也是民眾對高失業率的怒氣出口。

馬克宏當選時的高人氣如今已經所剩無幾，支持度從7月的39%跌到11月的21%，抗議者甚至嘲諷他是「少數宏」(Micron)、「馬卡聾」(Macaron)，表示他完全忽略底層民眾的聲音。

法國新聞台France24國際關係編輯Leela Jacinto則說，如果黃背心的抗議群眾一意孤行，那最後站在他們背後的支持者，會不會只剩下極右派的勒朋(Marie le Pen)和梅蘭雄而已呢？這大概會是抗議者須要拿捏的。