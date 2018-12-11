（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）藝人狄鶯與孫鵬18歲獨子孫安佐因持有武器、涉嫌威脅發動恐攻，在美國被逮捕關押至今261天，終於將獲釋回到台灣。

綜合《蘋果》與《東森》報導，孫鵬也被目擊出現在機場。孫安佐的返鄉之旅昨從美國華盛頓機場起飛，接著經由舊金山轉機，預定台灣時間今晚7點50分抵達桃園機場。

報導引述聯航工作人員表示，若是被遞解出境的人，在轉機時並不會走一般民眾的通道通關、拿行李，會在內部完成相關手續，直接準備前往目的地。

孫安佐雖然結束美國的牢獄之災，但回台後，仍要面對台灣司法。

中央社報導，士林地檢署已與刑事局聯繫，刑事局偵4隊將派人到機場空橋等候孫安佐並當場與他溝通主動配合前往士林地檢署說明。若孫安佐當場拒絕，士檢會依法律程序做後續處理，可能發出傳票或拘票，要他在特定時間到案說明。

18歲的孫安佐3月被控恐嚇開槍掃射在賓州就讀的高中，遭警方逮捕，警方之後從孫安佐的寄宿家庭起出手槍、十字弓和超過1600發子彈。

士檢日前經由法務部國際及兩岸法律司與美國司法部門聯繫，初步認定台灣司法對於孫安佐在美所涉犯罪事實有審判權，而孫安佐戶籍地在士檢轄區，因此，將孫安佐列為他字案被告。

報導引述一名不願具名的檢察官表示，孫安佐被控持有非移民簽證且在美國持有彈藥，對照槍砲彈藥刀械管制條例規定，恐觸犯非法持有槍砲罪，且屬最輕本刑3年以上之罪，台灣司法有審判權。

但這名檢察官也指出，刑法第9條規定，同一行為雖經外國裁判確定，我國仍得以追訴，但已在外國受刑，得免除全部或部分刑罰。倘若孫安佐遭起訴，法院宣告刑度與美國刑度相當，有可能獲判免刑。

孫安佐預定今晚8時返台 刑事局將派員接機

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