牠不是皮卡丘！是隻基因突變的帚尾袋貂

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）澳洲墨爾本最近出現一隻罕見野生動物，其外觀和皮卡丘相似度達90%，引起不少網友的注意。然而，牠並不是那隻精靈寶可夢。

澳洲墨爾本Boronia獸醫診所上(11)月14日在臉書(Facebook)分享一張送醫救治的野生動物照片。由於這隻動物的外觀和皮卡丘相似，照片上傳社群媒體後被網友瘋傳了逾1700次。

Boronia診所表示，他們最近有一個非常特別的袋貂被帶到診所，牠是帚尾袋貂(Trichosurus vulpecula)當中罕見的黃金品種。

該診所補充，由於基因突變導致野生動物體內的黑色素降低，使其皮毛呈現金色。雖然其明亮的顏色看來特別，但在野外卻很容易遭到掠食者鎖定。這隻雌性袋貂寶寶將會被終生安置在野生動物保護區、生活與照顧。

據國際自然保護聯盟(IUCN)統計，帚尾袋貂雖然被列為無危，但其數量仍在持續下降中。

法媒《科學與未來》(Sciences et Avenir)報導，在袋貂數量較稀少的地方，牠們存續仍受澳洲野犬、貓、狐狸、蟒蛇等掠食者的威脅，而影響其存續。另外則是森林大火摧毀大樹，影響野生動物的居住安全。

下方是帚尾袋貂(Trichosurus vulpecula)的樣貌：

照片來源：CC BY-SA 2.0 / Wikipedia。