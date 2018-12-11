傾聽移工心聲 移民署贈自行車解燃眉之急

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）關懷屏東縣東港地區的外籍移工，12月8日移民署辦理關懷漁工自行車公益捐贈儀式，在移民署南區事務大隊副大隊長廖維元見證下，由龍巖公司經理蘇正杰將30台全新自行車交給東港清真寺主席幾力，在場信奉穆斯林的印尼籍移（漁）工朋友們滿是興奮，臉上喜悅溢於言表，該寺創辦人MUKSIN（姆信）先生亦受邀列席觀禮。

屏東縣東港地區約有3千名外籍移（漁）工，大部分信仰穆斯林，印尼籍漁工姆信等人發願為在屏東地區離鄉背井穆斯林，尋找心靈上有所寄託地方，遂開始募款籌建清真寺，隨著建寺募款口耳相傳，勸募活動擴及屏東縣其他鄉鎮，終於在2017年購得現址，並在今年獲得認證，為屏東東港地區穆斯林信徒信仰寄託。

移民署署長楊家駿在今年10月中旬南下高屏地區，曾特別至東港清真寺參訪及關懷移(漁)工在臺工作情形，並與該寺印尼籍教義師兼主席SUGIRI(幾力)先生、副主席WASLUL(哇路)，以及現場約40名移(漁)工朋友們席地而坐，傾聽他們的心聲及需求。

參訪過程中發現，清真寺位居巷弄間，從漁工朋友的工作地或住所要到清真寺參拜，在交通上不甚方便，有自行車代步需求；且3樓膜拜室地墊使用年久，均已老舊破損，隨即發起募集自行車以及膜拜地墊等物資，希能提供到該寺的移（漁）工朋友們一個更好的休憩環境。