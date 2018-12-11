《班恩回家》由茱莉亞羅勃茲主演　耶誕跨年最賺人熱淚的電影

（台灣英文新聞／生活組 台北報導）奧斯卡影后茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）領銜主演的《班恩回家》（Ben is Back），即將在12月21日於全台盛大上映。劇情敘述一位努力戒毒的少年班恩（盧卡斯海吉斯飾演），但過去犯下的錯卻陰魂不散的纏著他，而少年的母親（茱莉亞羅勃茲飾演）又是如何全力的守護著他， 如此無條件的付出能讓兒子成功遠離毒品的戕害嗎？

茱莉亞羅勃茲在新片《班恩回家》當中，飾演一位頗有「虎媽」性格的女性，必須在耶誕節前的24小時當中，陪伴突然歸家的兒子遠離毒癮威脅。她透過精湛的演技，展現出母親對兒子義無反顧的包容，甚至是逐漸接受現實的絕望，更在片中有許多哭戲詮釋，讓觀眾看得揪心不已。

絕佳演技也獲得《紐約時報》兩位權威影評人AO史考特（A.O.Scott）、魏斯理莫瑞斯（Wesley Morris）肯定，成為兩人選出的「年度12大傑出演員」之一。兩人對她的演技給予高度肯定：「羅勃茲的笑容充滿正面能量，不過比以往更加自持。她閃耀的自信與少見才華，讓她的演出總是非常完美。

她在《班恩回家》的角色詮釋上，試圖呈現不同於《麻雀變鳳凰》（Pretty Woman）和《永不妥協》（Erin Brockovich）的女性英雄特質。羅勃茲必須找出新的詮釋方式，而她在本片的演出，之所以讓人如此吃驚，原因就在她找到很多嶄新的詮釋方式；尤其她在片中展現出來的心碎與無助，是我們從未在她之前的表演中看過的。」一席話也肯定茱莉亞羅勃茲將展現不同以往的演技，讓影迷們耳目一新。