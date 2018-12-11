理想西班牙蜂巢糕 聖誕快閃天母商圈

花蓮理想大地渡假飯店最具盛名首選伴手禮─西班牙蜂巢糕，暑假期間快閃店成績斐然，不少北部顧客紛紛詢問何時還有快閃店?這次選在聖誕氣氛濃厚的天母商圈再度登場，12月12日至12月25日將於大葉高島屋開設西班牙蜂巢糕快閃店，開幕首五日，六吋禮盒限量買一送一，讓無法抵抗美食誘惑的粉絲大讚好康！適逢聖誕節的大葉高島屋今年更特別與台北市政府吉祥物合作高島屋限定版｢熊讚｣玩偶，來消費時不妨與熊讚一起拍照留念，讓限定人氣甜點和限定吉祥物陪大家一起過聖誕。

西班牙蜂巢糕不僅已是花蓮十大伴手禮，也多次獲得比利時世界食品展「Monde Selection」銀牌獎等多項肯定，研選花蓮在地的純正百花蜂蜜，甜而不膩，更有別其他甜點烘培手法，特以西班牙蒸烤方式烘焙，嚴格控管溫度，過程中不添加任何一滴水，烤至一半再打入蒸氣，讓蛋糕中間擁有許多氣孔，橫切面更像是蜂巢狀的完美氣孔組織，品嘗後口感濕潤濃郁，讚不絕口。這次在大葉高島屋B1樓的快閃店，不僅販售西班牙蜂巢糕，更推出多款甜點精品蛋糕，只有14天快閃優惠千萬要好好把握！

同時，西班牙蜂巢糕的實體店面也於12月10日在林口隆重開幕，花蓮以外第一家「理想店鋪」將駐點擄獲每一位甜點控的心，店鋪內更將獨家研發各式美味蛋糕，等等大家親自來品嘗選購。

西班牙蜂巢糕快閃店營業資訊

快閃期間：12/12~12/25

店鋪地址：大葉高島屋 B1樓(台北市士林區忠誠路二段55號)