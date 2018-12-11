美麗信花園酒店 「豬入門˙百福臻」春節圍爐饗宴

美麗信花園酒店與嘉賓共迎2019金豬年，迎春納福喜團圓！酒店餐廳於除夕夜推出節慶百匯佳餚，就讓美麗信主廚貼心設想的圍爐饗宴與闔家一同從容歡慶過節。一樓《雨林餐廳》以頂級美味食材搭配繽紛百匯自助佳餚，與嘉賓一同年年有餘賀新春，二樓《晶鑽廳》推出豪華中式圓滿桌菜，敬邀嘉賓闔家以酒店精緻饗宴圍爐歡聚，以富貴繽紛年菜意象展望全新年度。

美麗信一樓《雨林餐廳》２月４日(一)除夕夜晚間盛情推出「豬運旺來喜迎春」團圓自助饗宴，成人每位NT$1,880+10%，獨享位上【波士頓龍蝦佐柑橘荷蘭汁】一份，兒童每位NT$940+10%；除夕夜餐飲專案規劃上、下半場次用餐時段，第一場為17：00～19：00、第二場次為19：40～21：40，此外，嘉賓於12月31日前訂位並付款，獨享免收服務費優惠！此外，大年初一(二)至初六(日)喜氣推出「朱帨迎祥」開春自助饗宴」，午、晚間餐期成人每位NT$1,080+10%、兒童每位NT$550+10%，期間祭出【四人同行一人免費】超值優惠活動，就是要與嘉賓們一同喜慶新年，歡迎金豬，春節時分就到美麗信走春走出好運氣吧！

琳瑯滿目的中西式海陸總匯饗宴，包括除夕夜位上波士頓龍蝦佐柑橘荷蘭汁，無限量供應的天使紅蝦、九孔鮑、福氣秘製豬腿棒、西湖牛肉羹等海陸珍味，還有現切燒烤美國肋眼牛肉、綜合生魚片、日式壽司手捲、季節性螃蟹等鮮美料理、中西開胃冷盤前菜、海陸百匯豪華熱食佳餚、濃郁湯品、鮮蔬沙拉吧、季節時令水果、精緻甜點、冰涼新鮮果汁飲料及咖啡茶飲品，還有哈根達斯冰淇淋及米其林指定西班牙「la menorquina」冰淇淋，上選佳餚一次繽紛呈現，讓賓客吃香喝辣大啖美味迎好年。

美麗信二樓《晶鑽廳》於２月４日(一)首次針對小家庭推出「金豬頌春˙精緻圍爐饗宴」， 6人就能訂桌只要NT$9,800+10%，讓小家庭的嘉賓也能在五星飯店享用豪氣桌宴(12/31前預定且付款，享免收服務費用)。

此外還有10人的精緻「金豬賀歲˙豪氣中式桌宴」每桌NT$18,800+10%及「金豬獻吉˙晶饌中式桌宴」每桌NT$25,000+10%，年底前訂位並付款享免收服務費優惠再加贈精選紅酒乙支，更開放有美麗信最佳視野美譽的《池畔餐廳-光廊Light Café》提供包場包廂式服務，每桌NT$25,000+10%，限一次包場2桌。今年金豬年就讓美麗信一同為您歡慶團圓之喜吧。(美麗信貼心提醒：喝酒不開車˙安全有保障)

【金豬賀歲˙豪氣中式桌宴】毎桌NT$18,800+10%，主推「金龍獻寶展富貴(黃金蒜蒸龍蝦)」將整隻龍蝦淋上經典黃金蒜蓉醬蒸煮，以簡單的烹調方式呈現出龍蝦肉質最美的滋味，甘美彈潤的口感，是道年節精選佳餚。「龍鳳呈祥佛跳牆(御品佛跳牆)」遵循傳統作法與豐富口感，特選優等食材入料，以彈牙鮮美的一口鮑魚、光滑柔順富饒嚼勁的金鈎翅、口感綿密細緻的海參等一同煨煮，完美融合食材鮮甜美妙滋味。

【金豬獻吉˙晶饌中式桌宴】毎桌NT$25,000+10%，主推「富甲天下包萬財(黃金蒜蒸帝王蟹)」將帝王蟹淋上經典黃金蒜蓉醬並灑上新鮮蔥花後蒸煮，不需多餘調味即可品嚐單純鮮甜與肥美厚實的肉質口感。「山珍海味慶團圓(海味魚翅盅)」將珍貴干貝、鮑魚角、Q彈魚皮、彈牙海參、高檔魚翅等食材長時間慢火煨煮，鮮甜湯品滿滿的海鮮精華，一入口，美味張力在舌尖無限綻放。「團圓和樂燒元蹄(桂花元寶蹄)」有別於傳統滷汁，主廚使用特調創意桂花佐醬與圓蹄完美搭配，肥瘦勻稱入口即化的圓蹄，搭配上香氣備具的特調醬汁令人吮指回味！

更多春節餐飲活動詳情及訂位請洽：﹙02﹚7702-8800分機2311。