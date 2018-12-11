TK SEAFOOD & STEAK 聖誕雙人饗宴

位於台北東區 HOTEL PROVERBS Taipei 賦樂旅居內的 TK SEAFOOD & STEAK，裝潢風格融合古典與現代，復古中帶有時髦氛圍，挑高三層樓的華美空間，八盞奧地利水晶燈在鏡面中相互輝映，洗鍊高端與細膩內斂之美盡情展現。在最浪漫的十二月，主廚Louis 江潘維精選最具代表性的的乾式熟成牛排、當季海味及自有農場新鮮蔬果，自2018年12月21日至2019年1月1日止，推出聖誕節限定的「120天乾式熟成美國穀飼頂級丁骨牛排」雙人套餐。從開胃菜、湯品、前菜、熟成牛排到甜點樣樣精彩，讓蔬果清香、海味鹹香、牛排炭香及甜點蜜香，共同演繹吸睛又美味的聖誕饗宴。

三選一開胃菜中特別推薦「芝⿇葉沙拉與荔枝、紅酒燉黑葉荔枝、布拉塔起司、松露油醋」，主廚極具巧思地以紅酒燉煮黑葉荔枝後醃製成酒粕荔枝，隨性地灑落在綠葉上，布拉塔起司口感綿密滑順，是經典不敗的代表之作；二選一湯品中，「蛤蠣絲瓜濃湯佐薑汁泡沫」將大量絲瓜打細、過濾後，加入蛤蠣高湯及蝦米熬煮，使鮮味融入濃湯中，再以薑汁、奶油製成薑汁泡沫，撒上風乾絲瓜及蝦米再添風味，並顛覆一般擺盤印象，極具巧思地被盛放在咖啡杯內。四道前菜都以海鮮霸氣上陣，其中「泉水鱸魚，馬糞海膽，白酒鴨肝醬，季節時蔬」採用高溫瞬煎手法，讓魚肉外酥內嫩，馬糞海膽的濃郁香氣更與鱸魚的清甜完美融合，主廚特別再將白酒、奶油及鴨肝熬煮成醬汁，展現另一種美味風貌。

華麗登場的「120天乾式熟成美國穀飼頂級丁骨牛排」特選美國PRIME極佳級牛肉，豐富的大理石油花和堅實的肉質，甜味明顯，全台獨家以天然醇厚牛油混合百里香、迷迭香、蒜頭等香料包覆，存放於入口處的透明玫瑰岩磚熟成櫃中，牛筋經由天然酵素及120天的時間軟化，淬煉出軟嫩、嚼勁並存的頂級夢幻滋味。再經由鎮店之寶—西班牙國寶級烤箱 JOSPER 炭烤，以直火方式炭烤約10-15分鐘後直接上盤。牛排肉香除了結合高雅的炭火燒柴香味外，出爐前再使用波本威士忌酒廠 JACK DANIEL’S 白橡木桶木屑浸濕燻烤，讓牛肉又多了威士忌成熟又豐富的酒香，一口咬下，炭烤香、酒香、肉香完美交融，久久不散。

最新創意甜點「肉桂蘋果塔、白蘭地奶油」切片蘋果以香煎過的焦糖及奶油包覆，呈球狀置放在酥皮層塔上，沾附些許覆盆莓果醬或白蘭地奶油，甜蜜度再升級，為充滿浪漫氛圍的聖誕節奏出餘韻甜蜜的幸福饗宴尾聲。