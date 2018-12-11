台灣農技大躍進 導入大數據、區塊鏈救農

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）隨著極端氣候成為常態，憑藉老祖先智慧傳承下來的農民曆與節氣已不再能奉為圭臬，台灣農民決定以科技救農，大數據（big data）成了氣候動盪時代中的一塊浮木。

《金融時報》報導，台灣新創公司奧丁丁（Owlting）與花東縱谷的池上稻農合作，展開了一項試驗計畫，在農民魏瑞廷所提供的一塊有機稻田設置感測器，監控土壤中雨水、溫度與化學物質的變化。奧丁丁將數據放上雲端，讓消費者可清楚透明地看到農作物生長過程。

將大數據與農業相結合，已行之有年，歐美愈來愈多農企業會將作物生產過程記錄下來，作為產地履歷或有機生產之保證。

不僅如此，曾在Google當工程師的奧丁丁執行長王俊凱（Darren Wang），決定將蒐集得來的數據建立資料庫，農民可藉此優化生產週期。王俊凱更野心勃勃地要將區塊鏈導入食品溯源系統，讓產銷過程更透明、不受人為干預。

據報導，台灣政府致力推動農民保險，盼能降低天災釀成農損時所需提供之補助，但農民對此類保險產品興趣缺缺，保險業者也區乏足夠的資訊來建立定價系統。奧丁丁則對有意加入資訊蒐集網的農民提供一筆費用，盼最終能帶動整個稻米市場的結構調整。

不過，值得一提的是，奧丁丁所採用的設備，包括中國華為（Huawei）無線路由器。在國安疑慮下，國際已然興起一股抵制華為商品的力量，外媒也示警，華為商品恐如特洛伊木馬送入台灣，在此氛圍下，民間業者廣泛使用華為設備，不乏隱憂。