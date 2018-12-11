鰻魚怎麼闖進海豹鼻孔? 科學家無解

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）美國國家海洋暨大氣總署於本(12)月5日發布於官網的一張照片，一隻年幼的夏威夷僧海豹正閉目養神的享受日光浴。鏡頭拉近在仔細端詳，會發現海豹鼻孔有一條繩子從其中一個鼻孔出來。那是什麼呢？

綜合外媒報導，美國國家海洋暨大氣總署(National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA)表示，他們的團隊觀察與研究夏威夷僧海豹(Hawaiian Monk Seal)長達40年，近年來才看到有鰻魚塞在海豹鼻孔的現象，而這樣的案例也被科學家遇到3-4次。至於是什麼原因造成的，無論是鰻魚意外闖入還是有其他因素，他們都無法解釋。

由於這隻海洋哺乳類動物會到深海珊瑚礁裡尋覓魚蝦及章魚等食物。科學家推測，鰻魚會跑進鼻孔，或許是為了躲避海豹的掠食才會跑進去。NOAA還說，這是有可能發生的情況，鰻魚或許是在防衛、或是逃竄時，不小心衝進鼻孔，又或者是，海豹將鰻魚吞進去後，又把這隻魚吐出來時，從錯誤的器官吐出。但到底是怎麼發生的，他們無從得知。

經由NOAA發現，只要其他海豹有出現相同的情況的話，牠們都會被捕抓、治療、再健康的野放回大海。據國際自然保護聯盟(IUCN)統計，列為瀕危物種的夏威夷僧海豹目前有632隻，然而其物種數正持續下降中。而威脅其存續的原因有，漁業過度捕撈減少了牠們的食物來源、海洋汙染、海豹誤入魚網以及外來物種的疾病感染。