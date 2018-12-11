迎接即將來到的12月聖誕與跨年夜，MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店與HOTEL COZZI和逸飯店‧高雄中山館特別規畫豐盛套餐與百匯自助吧，搭配Live Band即興演奏或高空夜景包圍下，享受自在愉悅的歲末歡聚時光!

位於慕軒飯店二樓的GUSTOSO義大利餐廳於2018/12/21-31，推出「聖誕跨年晚間套餐」，主餐火焰威士忌伊比利帶骨肋排、薩丁尼亞鯷魚蛤蠣燴圓鱈或8盎司頂級去骨肋眼等，搭配嫩煎北海道干貝等精緻前菜、主廚湯品與特調雞尾酒，最後以帶點酒香的甜點畫上完美句點，原價每人NT$2,019+10%，此次期間限定享買一送一優惠。訂位專線02-77269099

飯店一樓的URBAN331威士忌酒吧，同步於2018/12/21-22晚間推出特別版「聖誕夜未眠」，提供風味百匯自助吧，多款鮮烹料理與精選紅白酒無限暢飲，伴隨現場Live Band演奏，每人原價為NT$2,019+10%，期間限定優惠買一送一，邀您呼朋引伴共度佳節；12/31當晚的「跨年夜未眠」百匯自助吧再加碼贈送每位顧客香料奶油焗烤龍蝦(半隻)，每人NT$2,500+10%，邀您嚐美饌飲美酒、沉浸在歲末歡慶氛圍中。