台灣文學獎「猛暑」抱走百萬獎金　相聲瓦舍劇本「謊然大誤」獲賞識

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）2018台灣文學獎近日公佈得獎名單，「長篇小說金典獎」由林俊頴「猛暑」、「散文金典獎」由謝旺霖「走河」獲獎。

台灣文學獎近日已於國立臺灣文學館演講廳盛大舉行贈獎典禮，今年較特別的是，圖書類獎項首次分成兩階段，先公布入圍作品，再於贈獎典禮頒布得獎者。臺文館也期許往後能與各書店共同合作，持續推廣金典作品。

除了得獎者、入圍者外，贈獎典禮上也邀請文化部人文及出版司副司長鄧美容、INK印刻出版社陳健瑜編輯、時報文化出版編輯林慧雯、詩人林宗源等，以及評審團出席，現場氣氛好不熱鬧。

文化部次長丁曉菁祝賀所有入圍與得獎者，她表示文化部會持續作為臺灣文學館的後盾，推動文學外譯，讓優秀的臺灣文學作品站上國際舞台。

臺文館蘇碩斌館長形容台灣文學獎探測著一個年度最前端的文學風向，無比重要。入圍作品的揭曉，看到的是老幹新枝並陳，多元的創作素材源源而出，是文學世界不曾枯竭的驚喜。台灣文學獎除了挑選最好的作品，還有許多後續推廣，例如文學外譯、媒合影像、電視、動畫、漫畫等都會思考。透過文化部推動的力量，未來會順著文學脈動不斷調整。

圖書類「長篇小說金典獎」得主由林俊頴以作品「猛暑」（麥田出版）奪得，經過激烈的討論後，林俊頴獲得最高分數，並獲獎金新台幣一百萬元。評審陳芳明認為，「猛暑」是一部類似異托邦（heterotopia）的作品，虛構與異質空間的交錯敘述，顯然開啟了當代小說的全新領域。

林俊頴感性的表示，台灣當代文學作家葉石濤曾說過寫作是一份天譴。他充分理解背後深層的意義。寫作是孤單的、是與自己的馬拉松，必須為自己寫出的東西完全負責。

另外一個眾所矚目的獎項為「散文金典獎」，由謝旺霖以作品「走河」勇奪，獲獎金五十萬元。評審黃碧端表示，該作品格局和所投入的時間很值得注目，寫了10年。大家都知道印度是什麼樣的國家，作者卻走出了不該走與不能走的路，所有的細節都成了親身的體悟，這本書非常難得，文字表現也很好，謝旺霖是一位值得期待的作者。

得獎者謝旺霖無法親自出席贈獎典禮，由林慧雯編輯代領並代為宣讀感言。他感謝評審、林懷民、時報文化與父母，《走河》集結眾人協助才得以出版，非常感謝。

值得一提的是，創作類「劇本金典獎」由知名相聲男演員馮翊綱以作品「謊然大誤」獲得。他致詞時不改幽默風格，戲稱自己一年前就知道自己今日會得獎，所以相聲瓦舍就在他登台領獎的此時此刻，正在臺南今日戲院演出，他已遲到一小時，領完獎立刻要趕過去演出。

頒獎人邱坤良說馮翊綱得獎最大的意義是，雖身為一個成名的劇作家，有比賽必投，雖落榜多次，卻始終保持運動家精神，對創作人是一個很好的示範。

另外，其他獎項也包含創作類「臺語散文金典獎」、「客語散文金典獎」，以及「原住民漢語散文金典獎」，得獎者分別為，呂美親以「佇普悠瑪列車內面 Tī Phóo-iu-má Lia̍t-tshia Lāi-bīn」、謝錦綉「kodama庄最尾正徙走个人家」、游以德「游阿香」，更多關於得獎者及精彩作品，請上官網查詢。